에스플릿 "이무진 선배가 작업해준 곡으로 데뷔, 저희만의 색깔 있으면 좋겠다고"

'스틸하트클럽'의 스쿨 밴드 에스플릿(Splayit) 데뷔 쇼케이스가 13일 오후 서울 압구정동 일지아트홀에서 열렸다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.13/

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[스포츠조선 정빛 기자] '스틸하트클럽'의 스쿨 밴드 에스플릿이 이무진의 조언을 떠올렸다.

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에스플릿은 13일 서울 강남 일지아트홀에서 데뷔앨범 '스플레이 : 챕터 01' 쇼케이스를 열고 "이무진 선배가 작업해준 곡으로 데뷔해서 기쁘다"라며 "선배님이 저희만의 색깔이 있으면 좋겠다고 조언해 주셨다"라고 했다.

에스플릿은 지난해 종영한 Mnet 글로벌 밴드 메이킹 서바이벌 '스틸하트클럽'을 통해 데뷔 기회를 거머쥔 5인조 밴드다. 보컬 윤찬, 드럼 은빈, 키보드 경욱, 기타 에이든, 베이스 은찬 다섯 명의 멤버로 구성됐다.

팀명은 'Splay (펼치다)'와 'Play it (연주하다)'의 합성어로 각자의 개성과 열정을 음악으로 펼쳐 보이겠다는 의미를 담고 있다. 에이든은 "팀명을 처음 들었을 때부터 와닿았다. 어떤 음악을 하고, 팀의 방향은 어떤지 의미가 담긴 것 같다"라며 만족감을 드러냈다.

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타이틀곡 '막차'는 밝고 에너지 넘치는 밴드 사운드 위에 감성적인 스토리텔링이 더해져 자유롭고 찬란했던 청춘의 한 페이지를 선명하게 그려내는 곡이다. 특유의 청량한 감성과 시원한 밴드 사운드를 기반으로, 누구나 한번쯤 지나온 청춘의 추억과 설렘을 불러일으킬 예정이다. 여기에 이무진이 이끄는 초록병본부가 곡 작업을 맡아 완성도를 끌어올렸다.

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경욱은 "반복되지 않은 소중한 순간들을 담담하게 풀어냈다. 밝고 에너지 넘치는 저희 만의 감성이 느껴졌으면 한다"라며 "저한테도 가사가 와닿아서 눈물을 흘린 기억이 난다"라고 했다.

윤찬은 "곡 처음 들었을 때 막 뛰곤 그랬다. 앉아서 5~6번 정도 연달아 들었다. 바로 합주를 들어가려고 했다"라며 처음 곡을 들은 당시를 떠올렸다.

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이무진이 이끄는 초록병본부가 '막차' 작업을 맡았다는 점도 관심사다. 윤찬은 "곡을 들으면서, (초록병본부가 작업해주셨다는) 얘기를 듣고 기분이 배가 됐다. 이런 좋은 곡을 더 잘 살릴 수 있게 더 노력해야겠다. 가이드를 이길 수 있도록 해야겠다고 했다"고 말했다.

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이무진이 직접 해준 조언과 관련해서는 경욱이 "아티스트로 성공하려면 자신만의 색깔이 확실히 있어야 한다고 조언해주셨다. 누구도 쉽게 흉내낼 수 없는 저희만의 색깔이 있으면 좋겠다고 하셨다. 합주하면서 저희만의 색을 찾으려 했다"며 고개를 끄덕였다.

이제 막 출발하는 팀인데, 데뷔곡이 '막차'라는 점도 흥미롭다. 그런 만큼, 멤버들이 지금 절대 놓치고 싶지 않은 '막차'와 관련해서도 얘기를 나눴다.

은찬은 "이 곡의 내용이 '보내고 싶지 않은 여름을 좋은 마음으로 보내주자'라는 것이다. 제가 놓치고 싶지 않은 막차가 있다면, 저희가 이제 많은 기간 동안 무대를 할 건데, 그 기억을 잘 가지고 있었으면 한다"고 했고, 은빈은 "제가 놓치고 싶지 않은 막차는 10대인 것 같다. 성인이 되면 또 모르겠지만, 10대 만의 이 풋풋함을 놓치고 싶지 않다는 생각이 든다"며 웃었다.

에스플릿은 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 데뷔앨범 '스플레이 : 챕터 01'을 발표한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com