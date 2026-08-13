"아이없는데 암까지 걸려"..진태현, 연이은 시련에 속마음 밝혔다

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 진태현이 연이어 시련을 겪은 후 속마음을 털어놨다.

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13일 '박지은 진태현 작은 테레비' 유튜브 채널에는 '박시은 진태현의 믿음 신앙 이야기 복 받는 삶'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

박시은은 진태현을 바라보며 "(사람들은) 우리가 고난의 삶을 살고 있다고 생각하실 것 같다"라고 털어놨다. 이에 진태현은 "제가 조깅할 때 어르신들이 되게 불쌍한 눈으로 쳐다본다. 아이도 없고 암도 걸렸고 계속 안 좋은 일들만 있지 않나"라고 털어놨다. 이어 "유튜브를 보면 부탁도 안 했는데 무속인들이 점을 보고 있다. 생년월일도 다 틀렸더라"라며 한숨을 쉬었다.

그러면서 진태현은 "하지만 제 삶은 너무 행복하다. 저희는 고난을 기다린다"며 아무리 힘든 일이 닥쳐도 신앙의 힘으로 이겨내고 있다는 속마음을 털어놨다.

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한편 진태현은 2015년 배우 박시은과 결혼했다. 세 차례 유산의 아픔을 겪은 뒤 공개입양을 통해 세 딸을 두고 있다. 지난해 갑상선암 수술을 받은 그는 최근 2년간 활약했던 JTBC '이혼숙려캠프'에서 하차 통보를 받은 것으로 알려져 안타까움을 더했다. 당시 제작진을 향한 비판이 일기도 했지만, 진태현은 "섭섭하거나 속상한 부분은 전혀 없다. 모든 게 제 능력 부족이고 제 탓이다. 종영 때까지 좋은 예능 프로그램이 되길 응원한다"라며 논란을 일축했다.

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joyjoy90@sportschosun.com