에스플릿 "롤모델은 데이식스, 도쿄돔→펜타포트 가고 싶다"

'스틸하트클럽'의 스쿨 밴드 에스플릿(Splayit) 데뷔 쇼케이스가 13일 오후 서울 압구정동 일지아트홀에서 열렸다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.13/

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[스포츠조선 정빛 기자] '스틸하트클럽'의 스쿨 밴드 에스플릿이 롤모델과 ?市뵉構 싶은 공연장을 언급했다.

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에스플릿은 13일 서울 강남 일지아트홀에서 데뷔앨범 '스플레이 : 챕터 01' 쇼케이스를 열고 "롤모델은 데이식스와 검정치마 선배님"이라며 "도쿄돔부터 펜타포트 가고 싶다"고 했다.

에스플릿은 지난해 종영한 Mnet 글로벌 밴드 메이킹 서바이벌 '스틸하트클럽'을 통해 데뷔 기회를 거머쥔 5인조 밴드다. 보컬 윤찬, 드럼 은빈, 키보드 경욱, 기타 에이든, 베이스 은찬 다섯 명의 멤버로 구성됐다.

같은 오디션 프로그램 출신인 하츠웨이브가 먼저 데뷔한 만큼, 두 그룹의 차별점에도 궁금증이 생긴다. 윤찬은 "부담감이 있었다. 그런데 친구들과 합주를 거듭하면서 점점 우리도 우리만의 개성이 강하구나, 멋있는 팀이구나라는 느낌이 들었다"라며 "하츠웨이브 선배님들이 '활동을 하면 너희들도 가족이 된다. 팀원들을 믿고 즐겁게 무대를 하면 된다'고 해주셨다"라고 답했다.

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K팝 시장에 밴드 음악의 존재감이 커졌기에, 에스플릿의 밴드 롤모델에도 질문이 나왔다. 은찬은 "검정치마 선배님들이 롤모델이다. 자기 전에 들을 수 있는 감성적인 노래르 즐겨 들었다. 그러면서 밴드 꿈을 꿨다"라고 했다.

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에이든은 "제가 처음 기타를 잡았을 때가 데이식스 선배님이 차트에 올라가셨을 때다. 선배님들의 경험과 감정을 담는 위주로 곡을 들었다. 그래서 가장 존경스럽다"고 했고, 은빈은 "저도 똑같이 데이식스 선배님들 너무 좋아하고 롤모델이다"라며 롤모델을 꼽았다.

입성하고 싶은 공연장에 대해서는 경욱이 "꿈은 자고로 크게 잡아야 한다고 배웠는데, 밴드 음악의 성지인 일본 도쿄돔에 가보고 싶다. 저희 사운드로 꽉 채우고 싶다"라고 했고, 윤찬은 "펜타포트 록페스티벌에 가고 싶다"고 했다. 이어 에이든은 "고향이 부산인데 부산록페스티벌에 가고 싶다"고 희망했다.

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에스플릿은 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 데뷔앨범 '스플레이 : 챕터 01'을 발표한다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com