'경주기행' 이연, 프로레슬러 변신…"맨몸 액션? 아프지만, 캐릭터에 몰입 돼"

13일 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '경주기행'의 언론시사회. 이연이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이연이 영화 '경주기행'에서 전직 프로레슬러로 변신한 소감을 전했다.

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이연은 13일 열린 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '경주기행' 언론·배급 시사회에서 "연출팀에서 실제로 프로레슬러 팬 분이 계셨다"며 "소품 사진을 찍기 위해 프로레슬링장에 가서 보라색 옷을 입고 퍼포먼스를 했다"라고 했다.

26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다.

이연은 프로레슬러 출신 셋째 딸 동주로 변신했다. 그는 "연출팀에서 실제 프로레슬링 팬 분이 계셨다. '퍼플 마그마'도 여러 가지 이름 중에서 투표를 통해 탄생한 이름이다. 영화에 나온 사진도 프로레슬링 연습장에 가서 보라색 옷을 입고 퍼포먼스를 하며 찍었다"고 비화를 밝혔다.

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이어 액션 준비 과정에 대해 "액션 스쿨을 무수히 많이 다녔다"며 "맨몸 액션은 실제로 촬영할 때 아프지만 그래도 참는다. 어쩔 수 없이 해야 하고, 최대한 보호대를 착용하고 찍는다. 실제로 촬영할 땐 아프지만, 그만큼 카타르시스가 나오는 것 같다. 막상 촬영할 땐 아픈지도 모르다가, 집 가서 샤워할 때는 아프더라. 그만큼 캐릭터에 몰입해서 재밌게 촬영했다"고 설명했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com