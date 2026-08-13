'경주기행' 김미조 감독, 첫 상업영화 데뷔…"'오디세이' 같은 영화 찍고파"

13일 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '경주기행'의 언론시사회. 김미조 감독이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 김미조 감독이 영화 '경주기행'을 통해 상업영화 연출 데뷔를 한 소감을 전했다.

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김미조 감독은 13일 열린 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '경주기행' 언론·배급 시사회에서 "평소에 장르 영화에 관심이 많다"며 "얼마 전 '오디세이'를 보고 '오디세이' 같은 영화 만들고 싶었다"고 했다.

26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다.

김 감독은 연출 과정에 대해 "평소에 장르 영화에 관심이 많고, '매드맥스' 같은 영화를 찍고 싶었다. 얼마 전엔 '오디세이'를 보고 '오디세이' 같은 영화를 찍고 싶었다"며 "'경주기행'을 통해 희극과 비극이 교차되는 가족 이야기를 보여드리고 싶었다. 영화에서 카체이싱과 액션신은 무술 감독님이 프로페셔널하게 도와주셨다"고 말했다.

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이어 작품을 통해 전하고 싶은 메시지에 대해 "기존의 복수극을 보면서 궁금했던 게 있다. 사람이 복수하려고 하는 마음은 알겠는데, 그 마음을 먹기까지의 과정이 과연 쉬울까 싶었다. 저 스스로에게 질문할 때도 어려웠다"며 "복수를 위해 함께 떠난 가족이 상실감을 어떻게 극복하는지에 대해 보여주고 싶었다"고 강조했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com