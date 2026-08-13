[SC현장]"데이식스처럼, 도쿄돔까지"…'스쿨밴드' 에스플릿, 교실 떠나 무대로(종합)

'스틸하트클럽'의 스쿨 밴드 에스플릿(Splayit) 데뷔 쇼케이스가 13일 오후 서울 압구정동 일지아트홀에서 열렸다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.13/

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[스포츠조선 정빛 기자] '스틸하트클럽'의 스쿨 밴드 에스플릿이 교실을 넘어 더 큰 무대로 향한다.

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에스플릿은 13일 서울 강남 일지아트홀에서 데뷔앨범 '스플레이 : 챕터 01' 쇼케이스를 열고, 정식 밴드로 첫 여정을 시작했다.

에스플릿은 지난해 종영한 Mnet 글로벌 밴드 메이킹 서바이벌 '스틸하트클럽'을 통해 데뷔 기회를 거머쥔 5인조 밴드다. 보컬 윤찬, 드럼 은빈, 키보드 경욱, 기타 에이든, 베이스 은찬 다섯 명의 멤버로 구성됐다.

이날 에스플릿으로 정식 데뷔, 가요계에 출사표를 던지게 됐다. 윤찬은 "열심히 준비한 저희의 첫 번째 무대를 보여줄 수 있어서 기쁘다"라며 "이 다섯 명이면 확실한 시너지를 낼 수 있을 것 같아서 좋았다. 데뷔 기회를 준 팬분들과 관계자분들께 다시 한 번 감사드린다"고 데뷔 소감을 밝혔다.

'스틸하트클럽'의 스쿨 밴드 에스플릿(Splayit) 데뷔 쇼케이스가 13일 오후 서울 압구정동 일지아트홀에서 열렸다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.13/

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팀명은 'Splay (펼치다)'와 'Play it (연주하다)'의 합성어로 각자의 개성과 열정을 음악으로 펼쳐 보이겠다는 의미를 담고 있다. 에이든은 "팀명을 처음 들었을 때부터 와닿았다. 어떤 음악을 하고, 팀의 방향은 어떤지 의미가 담긴 것 같다"라며 만족감을 드러냈다.

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정식 데뷔를 위한 외적으로 신경쓴 점도 짚었다. 경욱은 "'스틸하트클럽'에서는 풋풋한 앳된 모습을 보여드렸는데, 이번에는 청량한 모습을 보이기 위해 전원 금발로 염색했다"라고 웃었다.

'스쿨 밴드'의 정체성에 대해서도 언급했다. 은찬은 "공교롭게도 제가 유일한 '스쿨 멤버'가 아니다. 이 친구들과 함께 하면서 어떻게 풋풋하고 청량하게 나타낼 수 있을까 고민했는데, 친구들과 합을 맞추면서 고민을 풀어갔다. 이 친구들도 졸업할 나이가 되고, 애프터 스쿨이 된다면 다양한 장르와 다양한 에스플릿을 보여줄 수 있을 것 같다"고 답했다.

'스틸하트클럽'의 스쿨 밴드 에스플릿(Splayit) 데뷔 쇼케이스가 13일 오후 서울 압구정동 일지아트홀에서 열렸다. 기타리스트 에이든이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.13/

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데뷔앨범 '스플레이 : 챕터 01'은 에스플릿이 만들어 나아갈 음악 세계의 첫 번째 기록이자 새로운 여정의 시작을 알리는 앨범이다. 새로운 시작의 설렘부터 가장 빛나는 순간들 그리고 시간이 흘러도 오래 기억될 감정들을 에스플릿만의 감성과 밴드 사운드로 풀어냈다.

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은빈은 "밝고 청량한 에너지와 누구나 한 번쯤 마주할 감정들을 들려드릴 것"이라고 데뷔앨범을 소개했다.

'스틸하트클럽'의 스쿨 밴드 에스플릿(Splayit) 데뷔 쇼케이스가 13일 오후 서울 압구정동 일지아트홀에서 열렸다. 드러머 은빈이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.13/

타이틀곡 '막차'는 밝고 에너지 넘치는 밴드 사운드 위에 감성적인 스토리텔링이 더해져 자유롭고 찬란했던 청춘의 한 페이지를 선명하게 그려내는 곡이다. 특유의 청량한 감성과 시원한 밴드 사운드를 기반으로, 누구나 한번쯤 지나온 청춘의 추억과 설렘을 불러일으킬 예정이다. 여기에 이무진이 이끄는 초록병본부가 곡 작업을 맡아 완성도를 끌어올렸다.

경욱은 "반복되지 않은 소중한 순간들을 담담하게 풀어냈다. 밝고 에너지 넘치는 저희 만의 감성이 느껴졌으면 한다"라며 "저한테도 가사가 와닿아서 눈물을 흘린 기억이 난다"라고 했다.

윤찬은 "곡 처음 들었을 때 막 뛰곤 그랬다. 앉아서 5~6번 정도 연달아 들었다. 바로 합주를 들어가려고 했다"라며 처음 곡을 들은 당시를 떠올렸다.

이무진이 이끄는 초록병본부가 '막차' 작업을 맡았다는 점도 관심사다. 윤찬은 "곡을 들으면서, (초록병본부가 작업해주셨다는) 얘기를 듣고 기분이 배가 됐다. 이런 좋은 곡을 더 잘 살릴 수 있게 더 노력해야겠다. 가이드를 이길 수 있도록 해야겠다고 했다"고 말했다.

이무진이 직접 해준 조언과 관련해서는 경욱이 "아티스트로 성공하려면 자신만의 색깔이 확실히 있어야 한다고 조언해주셨다. 누구도 쉽게 흉내낼 수 없는 저희만의 색깔이 있으면 좋겠다고 하셨다. 합주하면서 저희만의 색을 찾으려 했다"며 고개를 끄덕였다.

'스틸하트클럽'의 스쿨 밴드 에스플릿(Splayit) 데뷔 쇼케이스가 13일 오후 서울 압구정동 일지아트홀에서 열렸다. 베이시스트 은찬이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.13/

이제 막 출발하는 팀인데, 데뷔곡이 '막차'라는 점도 흥미롭다. 그런 만큼, 멤버들이 지금 절대 놓치고 싶지 않은 '막차'와 관련해서도 얘기를 나눴다.

은찬은 "이 곡의 내용이 '보내고 싶지 않은 여름을 좋은 마음으로 보내주자'라는 것이다. 제가 놓치고 싶지 않은 막차가 있다면, 저희가 이제 많은 기간 동안 무대를 할 건데, 그 기억을 잘 가지고 있었으면 한다"고 했고, 은빈은 "제가 놓치고 싶지 않은 막차는 10대인 것 같다. 성인이 되면 또 모르겠지만, 10대 만의 이 풋풋함을 놓치고 싶지 않다는 생각이 든다"며 웃었다.

'스틸하트클럽'의 스쿨 밴드 에스플릿(Splayit) 데뷔 쇼케이스가 13일 오후 서울 압구정동 일지아트홀에서 열렸다. 보컬 윤찬이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.13/

더블 타이틀곡 '도미노'는 열정적이고 역동적인 사운드가 특징으로, 하루를 한 개의 도미노에 빗대어 미래를 향한 희망의 메시지를 담았다. 멤버 전원이 연주와 편곡 작업에 참여해 완성도와 진정성을 더했으며, 오늘도 흔들리는 모든 청춘에게 건네는 응원을 녹여냈다.

에이든은 "저희 멤버 전부가 연주와 편곡에 힘을 써서 만들었다"라며 에스플릿의 음악적 역량을 자신했다. 이어 "막내 은찬이가 귀엽게 녹음했는데, 어떤 부분인지 잘 들어봐 주시면 좋겠다"고 귀띔했다.

'스틸하트클럽'의 스쿨 밴드 에스플릿(Splayit) 데뷔 쇼케이스가 13일 오후 서울 압구정동 일지아트홀에서 열렸다. 키보드 경욱이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.13/

같은 오디션 프로그램 출신인 하츠웨이브가 먼저 데뷔한 만큼, 두 그룹의 차별점에도 궁금증이 생긴다. 윤찬은 "부담감이 있었다. 그런데 친구들과 합주를 거듭하면서 점점 우리도 우리만의 개성이 강하구나, 멋있는 팀이구나라는 느낌이 들었다"라며 "하츠웨이브 선배님들이 '활동을 하면 너희들도 가족이 된다. 팀원들을 믿고 즐겁게 무대를 하면 된다'고 해주셨다"라고 답했다.

K팝 시장에 밴드 음악의 존재감이 커졌기에, 에스플릿의 밴드 롤모델에도 질문이 나왔다. 은찬은 "검정치마 선배님들이 롤모델이다. 자기 전에 들을 수 있는 감성적인 노래르 즐겨 들었다. 그러면서 밴드 꿈을 꿨다"라고 했다.

에이든은 "제가 처음 기타를 잡았을 때가 데이식스 선배님이 차트에 올라가셨을 때다. 선배님들의 경험과 감정을 담는 위주로 곡을 들었다. 그래서 가장 존경스럽다"고 했고, 은빈은 "저도 똑같이 데이식스 선배님들 너무 좋아하고 롤모델이다"라며 롤모델을 꼽았다.

입성하고 싶은 공연장에 대해서는 경욱이 "꿈은 자고로 크게 잡아야 한다고 배웠는데, 밴드 음악의 성지인 일본 도쿄돔에 가보고 싶다. 저희 사운드로 꽉 채우고 싶다"라고 했고, 윤찬은 "펜타포트 록페스티벌에 가고 싶다"고 했다. 이어 에이든은 "고향이 부산인데 부산록페스티벌에 가고 싶다"고 희망했다.

'스틸하트클럽'의 스쿨 밴드 에스플릿(Splayit) 데뷔 쇼케이스가 13일 오후 서울 압구정동 일지아트홀에서 열렸다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.13/

끝으로 은찬은 "이 순간을 한 단어로 한다면 꿈인 것 같다. 이 시간이 너무 꿈만 같다"라고 했고,윤찬은 "지친 하루에 힘이 되고 위로가 될 수 있는 청량한 밴드가 되고 싶다. 들으면 들을수록, 자연스럽게 스며들수 있는 밴드, 그리고 더 나아가 세계에서도 인정받을 수 있는 밴드가 되고 싶다"고 바랐다.

에스플릿은 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 데뷔앨범 '스플레이 : 챕터 01'을 발표한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com