'194억 건물주' 이정현, ♥의사 집안은 달라...두 딸과 '5성급 호텔' 방학

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 겸 배우 이정현이 두 딸과 함께 특별한 여름방학을 보내는 근황을 공개했다.

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13일 이정현은 자신의 일상을 전하며 "아가들 방학"이라고 적고, 두 딸과 함께 5성급 호텔을 찾은 모습을 공개했다.

이날 이정현은 아이들과 함께 여유로운 시간을 보내며 3단으로 구성된 애프터눈 티 세트를 즐겼다. 여기에 샴페인까지 곁들이며 럭셔리한 분위기를 만끽했다.

사진 속 첫째 딸 서아 양은 엄마를 따라 호텔 나들이에 나서 귀여운 매력을 뽐냈다.

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똘망똘망한 눈매와 사랑스러운 분위기가 돋보이는 모습으로 훈훈함을 자아냈다.

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앞서 이정현은 KBS 2TV 예능 프로그램 '신상출시 편스토랑'을 통해 딸 서아 양의 놀라운 영어 실력을 공개해 화제를 모으기도 했다.

한편 이정현은 2019년 3세 연하의 정형외과 의사와 결혼했다. 2022년 첫째 딸을 품에 안았으며, 지난해 10월 둘째 딸을 출산하며 두 아이의 엄마가 됐다.

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박유정 씨의 아버지와 외할아버지 역시 의사로 알려져, 대대로 의료계에 몸담은 집안으로 주목받은 바 있다.

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shyun@sportschosun.com