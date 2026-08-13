'경주기행' 공효진 "엄마 이정은 오른팔 역할, 눈썹 타투도 따라 해"

13일 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '경주기행'의 언론시사회. 공효진이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 공효진이 영화 '경주기행'에 대한 깊은 애정을 드러냈다.

Advertisement

공효진은 13일 열린 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '경주기행' 언론·배급 시사회에서 "장주는 가족이 안전할 수 있도록 중심을 잡는 역할"이라며 "영화를 보고 나니, 제가 중심을 잘 잡은 것 같다"고 했다.

26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다.

공효진은 엄마의 말이라면 무조건 따르는 딸 첫째 장주를 연기했다. 그는 "사실 대본에서 가장 탐났던 역할은 엄마였고, 그다음이 동주(이연)였다. 제가 연기한 장주는 협조적이어야 하는 서포터의 형태가 강했다"며 "딸들 중 어찌 보면 장주가 가장 정상적인 캐릭터인 것 같았고, 가족이 모두 안전할 수 있게 중심을 잘 잡아주면 좋겠다고 상상했다. 영화를 보고 나서도 제가 중심을 잘 잡았단 생각 들었다"고 만족감을 드러냈다. 이어 "장주는 엄마의 그림자이자, 오른팔과 같은 존재다. 자세히 보면 아시겠지만, 목욕탕에서 엄마를 따라 푸르스름한 눈썹 타투를 했다. 그만큼 특징들을 깨알같이 잘 넣고 싶었다"고 덧붙였다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com