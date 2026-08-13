28기 영자, 영철과 이혼 후 선명해진 이마 주름 고민…마음 고생 심했나

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 영자가 영철과 이혼 발표 후 근황을 공개했다.

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영자는 13일 "이마주름 고민;;"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 영자의 셀카가 담겼다. 민소매를 입은 영자는 군살 하나 없는 늘씬한 몸매를 자랑했다.

하지만 전보다 더 선명해진 이마 주름도 눈에 띄었다. 긴 생머리를 늘어뜨려 이마를 드러낸 영자는 깊어진 이마 주름에 고민을 토로하는 모습. 최근 이혼을 발표하며 마음 고생을 했던 영자이기에, 팬들의 걱정이 이어지고 있다.

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한편, '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에 출연한 영자는 방송 후 영철과 결혼식을 올렸으나 최근 이혼을 발표했다. 결혼 6개월 만에 파경 소식을 알린 영자는 "혼인신고는 하지 않은 상태였으며, 함께하는 동안에도 생활과 경제적인 부분은 각자 부담해왔기 때문에 별도로 정리해야 할 재산이나 금전적인 문제는 없다"고 밝혔다.

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이혼 사유에 대해서는 침묵한 영자는 지난 8일 "마음이 무너집니다. 억울합니다. 분합니다. 서운합니다. 원통합니다"라며 심경글을 털어놔 안타까움을 더했다.

wjlee@sportschosun.com