전범선, 친일파 후손 사실 또 솔직 고백 "5대조 이인직, 이완용 통역관"

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[스포츠조선 김수현기자] 자신이 친일파의 후손임을 고백해 주목을 받았던 가수 전범선이 배우 하영의 '친일파 후손' 논란이 커지고 있는 상황에서 다시 한 번 가족의 내력과 소회를 나타냈다.

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밴드 '양반들'의 보컬이자 역사학을 전공한 전범선은 지난 4월 한 유튜브 채널을 통해 자신의 외가 5대조 할아버지가 최초의 신소설 작가면서 대표적인 친일반민족행위자인 이인직이라고 밝혀 큰 울림을 줬다.

전범선은 13일 유튜브 채널 '매불쇼'에 출연해 친일파 후손임을 밝히게 된 과정을 재차 공개했다.

대학 때까지 자신이 친일파의 후손임을 몰랐다는 그는 "미국 다트머스 대학 유학 중 한국 근대화와 항일 운동에 기여한 호머 헐버트 박사의 삶에 감화를 받아 귀국 후 한국의 '헐버트 재단'에서 잠시 일을 하게 됐다"고 입을 열었다.

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아들의 활동을 곁에서 지켜보던 어머니는 전범선에게 "너의 집안이 어떤 집안인 줄 알고 있냐"라고 물으며 "네 조상은 이인직"이라고 어두운 진실을 알려줬다. 전범선은 "이인직은 '혈의누'의 작가로 잘 알고 있었으나 어머니는 '그분은 이완용의 통역관으로 활약한 그냥 친일파가 아니라 대단한 친일파'라고 밝혀 충격을 받았다"고 설명했다. 이인직은 전범선의 외할머니의 증조부가 된다.

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전범선은 "이인직은 일본인 여성에 새 장가를 들며 사실상 저희 가족을 버린 셈"이라며 "그래서 혜택을 누린 건 전혀 없고, 어머니도 과거를 숨기면서 살아오셨다"고 말했다.

전범선은 "이후 조상의 친일 행적에 부끄러움을 갖게 됐다"면서 역사 전공자로서 한국 근대사에 새롭게 눈을 뜨게 됐다. "동시대를 살았을 헐버트와 이인직에 대한 소설까지 구상할 정도"였다고.

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전범선은 "친일파의 후손이라는 트라우마를 극복하고 스스로를 치유하게 위해 역사서를 집필했다"면서도 "그럼에도 불구하고 이인직을 책에 담지 못했다. 아직 해결되지 않은 부분이 있다"고 여운을 남겼다.

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shyun@sportschosun.com