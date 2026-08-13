'21kg 감량' 손담비, 4끼 먹어도 살 안찌는 뼈말라 몸매...육아 중에도 자기관리

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 손담비가 육아와 운동을 병행하며 바쁜 일상을 보내는 근황을 공개했다.

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13일 손담비는 자신의 SNS에 "해이야 오늘도 행복하게"라는 글과 함께 딸 해이 양과 함께하는 일상을 공개했다.

육아로 하루 종일 바쁜 시간을 보낸 손담비는 운동까지 마친 뒤 집으로 돌아와 지친 몸을 달랬다.

운동복 차림 그대로 안마의자에 앉은 손담비는 "나의 힐링"이라며 눈을 감은 채 휴식을 취했다.

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특히 이날 영상에서는 운동복 사이로 드러난 손담비의 마른 체형이 눈길을 끌었다.

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손담비는 앞서 남편 이규혁과 나눈 대화를 통해 체중 관리에 대한 솔직한 고민을 털어놓기도 했다. 당시 손담비는 "나 어제 밥 진짜 많이 먹은 거 알지? 네 끼를 먹었는데도 살이 안 쪄서 너무 힘들다. 너무 많이 움직여서 그런 것 같다"고 말하며 쉽게 체중이 늘지 않는 상황을 언급했다.

출산 후에는 체중 증가로 고민했던 시간도 있었다. 손담비는 출산 후 몸무게가 67kg까지 늘었다고 밝힌 뒤 꾸준한 식단 관리와 운동을 병행해 약 21kg을 감량한 사실을 공개해 화제를 모았다.

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이후에도 손담비는 꾸준한 운동과 자기관리를 이어가고 있다. 육아와 일상을 병행하면서도 운동을 빼놓지 않는 모습을 SNS를 통해 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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한편 손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했다. 이후 딸 해이 양을 품에 안았으며, SNS를 통해 가족과 함께하는 일상을 공개하며 많은 관심을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com