안선영, 치매 심해진 母에 눈물 "발치 5분 만에 까먹고 실밥 뜯어, 약도 이미 최고 함량"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 안선영이 치매 증상이 심해진 어머니에 눈물을 보였다.

Advertisement

13일 안선영의 유튜브 채널에서는 '78살에 아이가 되어버린 엄마와의 하루'라는 제목의 영상이 게재됐다.

안선영은 매달 받는 외래 진료를 위해 어머니와 병원을 찾았다. 안선영은 "인지 장애가 계속 진행되고 있다. 지난 번에도 데이트하고 요양원에 모셔드렸는데 우울증이나 인지 장애가 더 심해진 거 같다더라. 이미 1년을 지낸 곳인데 자기 방도 못 찾아가서 주치의와 상담을 하라고 했다. 원래 한 달에 정신과, 신경과 문진이 있어서 그걸 하는 날"이라 밝혔다.

최근 발치를 했지만 치과에 간 기억도 하지 못하는 어머니. 안선영은 "3개를 한 번에 뽑았는데도 밥을 잘 먹어서 소문이 났다"고 밝혔지만 어머니는 "내가 아팠냐"고 놀랐다.

Advertisement

병원에 도착한 안선영 모녀. 안선영은 "오늘 좀 울적하다. 지금도 엄마가 보기에는 멀쩡해 보이는데 인지 장애가 심하신 편이라 아까 담당 의사 선생님께서 치료약 함량을 최고 함량으로 이미 드시고 계시다더라. 더 이상 갈 데가 없는데 조금 더 어눌해지신 거 같다. 방을 못 찾고 발치 같은 되게 큰 이슈가 있는데도 그걸 5분 만에 까먹고 실밥을 쥐어 뜯어서 피나고 그랬다고 얘기했더니 이미 (약 함량을) 맥스로 쓰고 계신데 더 이상 올릴 수 없을 정도라고 했다. 피지컬이 다행히 좋으셔서 다른 부작용은 없을 거 같다더라. 그래서 울적하다"고 털어놨다.

Advertisement

어머니가 검사하는 동안 대기하던 안선영은 울고 있는 다른 환자 보호자를 보고 울컥한 듯 눈물을 보였다. 금세 눈물을닦고 검사를 끝낸 어머니를 모시러 간 안선영은 보호자에게 휴지를 건네며 "힘내시라"라고 응원했다.

안선영은 "직업이 얼굴이 팔린 사람인데도 제가 저렇게 울고 다녔다. 재작년에 1년을 병원에서. 너무 옛날 내 생각이 난다. 얼마나 사연이 많겠냐. 병원엔 아픈 사람이 많아서 슬프다"고 토로했다. 다행히 어머니의 건강 상태는 양호했다. 안선영은 "치매 약 용량은 늘었지만 뇌졸중 재발 위험은 없어졌다"고 안도했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com