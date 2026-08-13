박소담 "'기생충' 이어 '경주기행'에서도…'국민 둘째' 수식어 기분 좋아"

13일 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '경주기행'의 언론시사회. 박소담이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박소담이 영화 '경주기행'을 통해 '국민 둘째' 수식어를 얻은 소감을 전했다.

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박소담은 13일 열린 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '경주기행' 언론·배급 시사회에서 "'기생충'에 이어 '경주기행'에서도 둘째를 연기했다"며 "이번 영화를 통해 '국민 둘째'라는 수식어를 얻게 돼 감사하다"고 했다.

26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다.

박소담은 완벽한 알리바이를 위해 가족을 진두지휘하는 전략가 둘째 영주 역을 맡았다. '기생충'(2019)에 이어 '경주기행'에서도 둘째를 연기한 그는 "(최)우식 오빠와는 인정하고 싶진 않지만, 얼굴이 많이 닮지 않았나. 오빠는 평소에 말을 되게 잘하다가도, 이런 공식 자리만 오면 마무리가 안 되어서 제가 마무리를 하는 편이다(웃음). 반면 효진 언니는 리더십이 있는 첫째"라고 웃으며 말했다. 그러면서 "이번 영화를 통해 '국민 둘째'가 되어 감사하다"고 인사를 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com