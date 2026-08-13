윤미라, 40년 지나도 억울한 간통 사건 "주홍글씨 아직도 따라다녀, 할리우드 계약도 취소"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 윤미라가 과거 간통 사건에 대한 억울함을 토로했다.

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13일 윤미라의 유튜브 채널에서는 '파주 아울렛 간다면 이 브랜드 참지 마세요 그리고 40년 만에 꺼낸 이야기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

윤미라는 스태프와 과거 간통 사건에 대해 입을 얼었다. 스태프는 "나는 너무 억울하다. 사실 그게 아니지 않냐. 그게 마음이 너무 힘들다"고 억울해했고 윤미라는 "나의 주홍글씨다. 아직까지 따라다니는 주홍글씨다. 그 억울함은 안 겪어본 사람은 모른다. 밤에 잠을 못 잤다. 그게 4년이 걸렸다. 4년 걸려서 무혐의. 근데 사람들은 과정만 알지 결과는 안 본다. 얼마나 억울하냐. 아직까지 따라다닌다"고 털어놨다. 윤미라는 1978년 양말공장 사장 A씨의 부인에게 간통 혐의로 피소당하며 오랫동안 법적공방을 벌였다. 재판 내내 간통 혐의를 부인했던 윤미라는 공소기각 결정이 나면서 간통 혐의를 벗었다.

당시 28살이었다는 윤미라는 해당 사건으로 해외 진출할 수 있는 기회까지 놓쳤다고. 윤미라는 "'007' 테렌스 영 감독 오디션에 붙었다. 나를 얼마나 예쁘게 보셨는지 극중 이름을 '미라'로 하라더라. 한국 최초로 할리우드 계약까지 했는데 그 사건이 빵 터졌다. 대종상 여우주연상 받은 해에 다 날아갔다"고 털어놨다.

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윤미라는 "(검사실에서) 밥을 먹는데 기자 30명이 아래에서 쳐다보고 있더라. 그때 검사님이 담배를 두어 갑을 갖고 나가더니 '별이 아니다. 돌아가라. 기삿거리도 없다'며 내보내 주셨다. 검사님을 찾아 뵀어야 한다"고 고마워했다.

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윤미라는 "우리 엄마가 내가 안에 있으니까 밖에서 화장실을 갔다더라. 딸이 취조받고 있으니까 겁나지 않냐. 청소하는 아줌마가 (어머니한테) '여기 누가 있는지 아냐. 윤미라가 들어갔다'고 하니까 우리 엄마가 '저리로 안 가? 이 X아'라고 화를 냈다. 아주 코미디다. 내가 그렇게 억울한 일을 당했다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com