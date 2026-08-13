한가인, 子 최애 '145만 유튜버' 알고보니 친척이었다..."결혼식도 온 친척 남편"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 한가인이 아들의 최애 파충류 유튜버 정브르와 뜻밖의 가족 인연을 공개했다.

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13일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '아들 최애 '국내 1등' 파충류 유튜버 정브르가 알고보니 한가인 친척이면 생기는 일 (수익공개)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한가인은 아들 제우가 열렬한 팬이라고 밝힌 145만 구독자 파충류 유튜버 정브르를 직접 만났다.

정브르는 한가인과의 만남에 대해 "유튜브의 영역을 떠나서 저는 옛날부터 한가인님의 팬이었고 사실 소름 돋는다"며 감격스러운 마음을 드러냈다.

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훈훈한 분위기 속 한가인은 정브르와의 특별한 인연을 공개했다. 한가인은 "여기서 말씀드릴 게 있다. 정브르님을 섭외하면서 PD님이 그러시는데 우리가 먼 친척에 아는 사이라는 거다. 근데 저희는 가족이 그렇게 많지는 않다"고 말했다.

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이어 한가인의 딸은 두 사람의 관계를 "정확히는 제 증조 고모 할머니의 아들의 딸의 남편이시다"라고 설명해 웃음을 자아냈다.

정브르 역시 놀라운 사실을 전했다. 그는 "더 신기한 건 뭔지 아시냐. 사실 제 와이프가 한가인 님의 친척뻘인데, 한가인님 결혼식장에 갔었다더라"고 밝혔다.

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이에 한가인은 "그러니까 말이다. 저희는 결혼식을 작게 해서 초대를 많이 안 했다. 그런데 오셨다는 건 되게 가까운 친척이라는 거다"라고 맞장구쳤다.

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한가인은 다시 관계를 짚으며 "제가 보니까 저희 외할아버지의 여자 형제의 아들의 딸의 남편분인 거다"라고 설명했다. 두 사람의 관계가 친척으로 이어져 있다는 사실이 밝혀지면서 뜻밖의 인연에 모두가 놀라워했다.

한가인은 "어쨌든 우리가 그래서 이렇게 또 신기한 인연이 있다"며 웃었다.

특히 정브르는 한가인의 아들 제우가 파충류에 관심이 많은 것을 언급하며 "(파충류) 입양은 삼촌이 무료로 다 해준다!"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

shyun@sportschosun.com