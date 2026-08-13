강예원 "D컵 가슴이 콤플렉스, 가슴 축소 수술할까 母가 항상 걱정"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 강예원이 가슴 콤플렉스를 고백했다.

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13일 유튜브 채널 '광예원'에서는 '관리광들의 밤은 길다 강예원X한채아의 선 넘는 걸스토크'라는 제목의 영상이 게재됐다.

한채아는 강예원과 처음 여행을 갔던 때를 떠올리며 "여행을 같이 처음으로 갔는데 언니는 자연스럽게 짐을 꺼내서 올려놨는데 나는 순간 '이게 뭐지? 뭐예요?' 했던 사건이 있다. 되게 생소한 물건이 있더라. 브라 박스가 엉덩이 만하다"라고 강예원의 글래머 몸매를 언급했다.

한채아는 "나는 태어나서 이 사이즈를 처음 봤다"고 거듭 놀랐고 강예원은 "나도 너한테 문화적 충격을 받았다. 네가 누워있는데 절벽이더라. 애가 결혼하더니 삐쩍 말라가지고"라고 받아쳤다.

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강예원은 "옛날에 D였는데 지금 C로 줄었다. 나이가 드니까 줄었다"고 밝혔고 한채아는 "예원 언니 엄마가 항상 걱정했다더라. 언니가 가슴 축소 수술할까 봐"라고 폭로했다.

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이에 강예원은 "내가 너무 콤플렉스니까 내가 혹시 가서 그 수술할까 봐 항상 걱정한다"며 "어렸을 때 교복 단추가 항상 터졌다. 난 그게 너무 싫었다. 교복을 입으면 단추가 계속 터지는 거다. 옷핀을 항상 꽂고 다녔다. 사람이 되게 둔해 보인다. 사람들 시선이 나를 보는 게 아니라 아래로 내려가있다. 나는 그 사람을 째려본다. 그게 계속 노이로제였다. 나는 지금도 어깨가 계속 말려있다. 그게 어렸을 때부터 콤플렉스였다"고 털어놨다.

wjlee@sportschosun.com