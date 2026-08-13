한채아, ♥차세찌 폭로 "가족이 부자지 자기는 아니라더니…금전 문제로 많이 부딪혔다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한채아가 남편 차세찌와의 결혼 초 갈등을 고백했다.

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13일 유튜브 채널 '광예원'에서는 '관리광들의 밤은 길다 강예원X한채아의 선 넘는 걸스토크'라는 제목의 영상이 게재됐다.

강예원은 한채아 부부를 부러워하며 "우리 엄마도 (남편이) 짠돌이인 거 빼고는 채아가 시집을 너무 잘 갔다고 너도 그런 남자를 만났으면 좋겠다고 하더라"라고 밝혔다. 이에 한채아는 "처음에 남편을 좋아하게 된 계기가 그런 모습이었다. 대부분 남자들이 여자한테 잘 보이려고 자기의 재력을 과시한다. 그런 사람들만 보다가 택시를 타고 오거나 버스틀 타고 다니고 차도 없었다. 내 차를 보고 '감당이 되는 거야?' 약간 이런 느낌이었다"며 "자기가 벌어서 자기가 써야 되는데 '엄마가 부자인 거지 내가 부자는 아니잖아' 이런 말을 툭툭 내뱉을 때가 있었다. 그런 마인드가 새롭게 느껴졌고 좋아하는 계기가 됐다"고 밝혔다.

하지만 이 장점이 곧 단점으로 느껴졌다며 "결혼하고 나니까 '저렇게까지 해야 되나?' 싶다. 좋았던 모습이 이제는 지긋지긋해졌다. '그렇게까지 아껴야 되나?' 싶다"며 "자기에 관한 건 정말 철저하게 아낀다. 천 원도 자기의 허락 없이 나가는 걸 용서를 못한다. 자기가 번 돈의 70%는 저금한다"고 밝혔다.

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한채아는 "초반에는 되게 많이 부딪혔다. 근데 나도 남편이랑 살면서 사실 그게 맞다고 생각이 든다. 내가 처음에 이 남자를 사랑하게 된 것도 이런 모습이었고 지금 비슷해졌다. 나도 아끼게 됐다"고 밝혔다.

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이에 강예원은 "본받을 점이 있는 남자"라고 감탄했고 한채아 역시 고개를 끄덕이며 인정했다.

wjlee@sportschosun.com