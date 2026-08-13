최화정, '삼전닉스 최고점 매도' 해명.."세금 내려고 일부 판 것"

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 최화정이 삼성전자와 SK하이닉스 주식을 매도하게 된 뜻밖의 사정을 털어놨다.

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13일 '안녕하세요 최화정이에요' 유튜브 채널에는 '최화정·엄정화·홍진경, 방송에서 처음 꺼낸 35년 뒷이야기 (+폭탄 발언)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

홍진경은 최화정을 보자마자 "주식 부자님 아니세요? 주식 부자라고 기사 많이 났던데?"라며 너스레를 떨었다. 앞서 최화정은 홍진경의 유튜브 채널 '공부왕찐천재'에서 "최고일 때 삼성전자, 하이닉스 주식을 처분했다"라고 말해 큰 화제를 모았다.

최화정은 "나 할 얘기가 많다. 내가 주식 고수라고 해서 겁이 났다. 인생은 멀리서 보면 희극이고 가까이서 보면 비극이다"라며 그 내막을 전하기 시작했다.

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이어 "내가 주식을 안 파는 걸로 유명하다. 근데 매니저님이 세금을 내야 하니, 주식을 팔자고 했다. 세금 낼 일이 없었다면 안 팔았을 거다"라고 해명했다. 알고 보니 화제를 모았던 홍진경 유튜브 채널 영상에서 최화정이 "세금 때문에 (주식을) 조금 팔았다"라고 말한 부분이 편집돼 오해가 커졌던 것.

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최화정은 "(삼전닉스 주식을) 다 판 거 아니다. 나도 나머지는 마이너스"라고 덧붙였고, 홍진경은 "세금 내려고 판 거였으니까 오해 안 하셨으면 좋겠다. 급전이 필요할 때 팔면 최고점인 경우가 많더라"라고 덧붙였다.

joyjoy90@sportschosun.com