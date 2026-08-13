'82세' 선우용여, 40년 간직한 ♥남편 선물 '900만원' 폭등했다...역대급 시세

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 선우용여가 남편에게 선물받은 보석을 공개하며 현재 시세에 깜짝 놀랐다.

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13일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '60년째 남대문시장 다니는 82세 선우용여 찐 단골집 최초공개 (맛집부터 쇼핑까지)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 선우용여는 남편이 사준 반지를 수리하기 위해 남대문시장을 찾았다.

선우용여가 10년째 단골로 찾고 있다는 금은방은 일부러 찾아가기도 쉽지 않은 곳에 자리하고 있었다.

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힘겹게 3층에 위치한 금은방에 도착한 선우용여는 반지를 건네며 "남편이 해준 건데 빠졌다"고 말했다.

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반지에서는 보석의 한 종류인 오닉스가 빠진 상태였다. 선우용여는 "그거 잘해줘야 한다. 여기서 했는데 빠진 거니까. 어떻게 했길래 그게 빠졌냐"고 따져 웃음을 자아냈다.

이에 금은방 사장님은 "물에 되도록 안 닿아야 하는데 물 닿았죠?"라고 물었고, 선우용여는 "난 모른다"며 딴청을 피워 현장을 웃음바다로 만들었다.

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금은방 곳곳에 진열된 값비싼 보석들을 둘러보던 선우용여는 "이 집은 이게 다 진짜다"라며 보석들을 소개했다.

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특히 선우용여는 최근 크게 오른 보석 시세에 놀라움을 감추지 못했다. 그는 "남편이 목걸이, 반지, 귀걸이를 풀세트로 사줬다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

사장님은 선우용여가 당시 착용하고 있던 목걸이의 가격을 언급하며 "하나만 800~900만 원 정도 한다"고 밝혀 제작진을 놀라게 했다.

이에 선우용여는 "40년 전에는 그렇게 안 샀다"고 말했고, 사장님 역시 "맞다. 그땐 그랬다. 지금은 산호값이 엄청나게 올랐다"고 설명했다.

shyun@sportschosun.com