'시험관 중단' 한영, ♥박군과 439평 땅 사고 컨테이너 생활..."시골 중독된 듯"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 한영이 화려한 무대 위 모습과는 사뭇 다른 소박한 시골 생활을 공개하며 근황을 전했다.

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13일 한영은 자신의 SNS에 "너무 더워서 한 번 끓여서 두 가지 만들기"라는 글과 함께 직접 만든 파스타를 공개했다.

먹음직스럽게 완성된 파스타 두 접시가 눈길을 끈 가운데, 한영은 무더운 날씨에도 야외에서 식사를 즐기며 여유로운 시간을 보냈다.

특히 한영은 "이 더운데 꾸역꾸역 오는 거 보면 시골 중독?인듯"이라며 시골 생활에 푹 빠진 자신의 모습을 스스로 표현해 웃음을 자아냈다.

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사진 속 한영은 화장기 없는 수수한 얼굴에 화려한 무대 의상 대신 편안한 티셔츠와 몸빼 바지를 입은 모습이었다. 방송과 무대에서 보여주던 세련되고 화려한 이미지와는 180도 다른 소탈한 모습이 눈길을 끌었다.

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한영이 머무는 시골에서는 풀벌레 소리와 새소리, 스프링클러가 돌아가는 소리만 들릴 정도로 한적한 분위기가 이어졌다.

한영과 박군은 결혼 전부터 꿈꿔왔던 시골 생활을 실현하기 위해 충북 괴산에 세컨드하우스를 마련했다. 두 사람이 보유한 부지는 마당 약 200평, 집터 약 139평, 주차장 약 100평 규모로 알려져 있다.

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현재는 본격적인 주택 신축을 준비하는 과정에서 컨테이너 하우스를 임시 거주 공간으로 활용하며 시골 생활을 이어가고 있다.

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한편 한영은 2022년 8살 연하의 가수 박군과 결혼했다.

두 사람은 최근 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2 - 너는 내 운명'을 통해 2년간 이어온 시험관 시술 과정을 처음으로 공개했다. 한영은 당시 무려 24번의 난자 채취와 7번의 배아 이식 시도를 했다고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

결국 한영은 "나는 이제 정말 할 만큼 했다고 생각했다. 한계에 다다랐을 때 시술을 중단했다"며 "이제는 우리 둘이 행복하게 살자고 마음먹었다"고 털어놓았다.

shyun@sportschosun.com