김소영♥오상진 子, 출생 직후 중환자실行.."3일간 생사의 기로, 기도밖에 할 게 없어" ('편스토랑')

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 오상진이 둘째 아들의 출생 당시 위태로웠던 상황을 털어놨다.

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13일 방송된 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 오상진, 김소영 부부가 출연했다.

오상진은 생후 50일 된 둘째 아들 수호를 돌보느라 정신이 없었다. '46세 아빠' 오상진은 우는 수호를 겨우 달래며 "아이고. 혼이 나가는 줄 알았다"라며 심호흡을 했다.

잠시 후 오상진의 부모님이 집을 찾아와 육아를 도왔는데, 오상진은 그런 부모님의 육아를 불안해했다. 그는 "사실 수호가 태어나자마자 황달, 소화기관에 문제가 있어 중환자실에 일주일 입원했다. 마음고생을 했다. 다른 건 다 필요 없더라. 건강하기만을 바랐다"라고 말했다.

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오상진 아버지는 당시 수호가 생사의 기로에 서서 3일간 지켜봐야 했다고 전했다. 다행히 3일 후 수호는 건강을 회복했다고. 오상진은 "기도 밖에 할 게 없었다. 지금은 완벽하게 회복이 됐고 아무 문제가 없다"라며 생후 50일 기념 파티를 열게 됐다고 말했다.

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joyjoy90@sportschosun.com