'오상진♥김소영' 50일 아들, 벌써 완성형 비주얼.."아빠 이목구비 복붙" ('편스토랑')

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 오상진, 김소영 부부의 둘째 아들 수호가 벌써부터 완성형 비주얼을 자랑했다.

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13일 방송된 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 오상진·김소영 부부가 출연했다.

오상진은 생후 50일 된 둘째 아들 수호를 돌보느라 정신없는 모습을 보였다. '46세 아빠' 오상진은 우는 수호를 겨우 달래며 "아이고. 혼이 나가는 줄 알았다"라고 말한 뒤 심호흡을 했다.

잠시 후 오상진의 부모님이 집을 찾아와 육아를 도왔다. 하지만 오상진은 부모님이 수호를 돌보는 모습을 보며 연신 불안한 기색을 드러냈다.

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아버지가 수호를 안자 오상진은 "불안한데? 어설픈데?"라며 걱정했고, "재킷은 너무 까끌거리니 벗으시라"고 당부하는 등 잔소리를 이어갔다. 어머니가 수호를 보며 "뽀뽀도 하고 싶다"고 하자 "안 된다. 구내염 옮는다"고 단호하게 말하기도.

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오상진이 이처럼 유독 수호를 조심스럽게 돌보는 데는 이유가 있었다. 수호가 태어나자마자 황달과 소화기관 문제로 중환자실에 일주일간 입원했던 것. 당시 수호는 생사의 기로에서 3일간 경과를 지켜봐야 했지만, 다행히 3일 후 건강을 회복했다. 오상진은 "기도밖에 할 게 없었다. 지금은 완벽하게 회복이 됐고 아무 문제가 없다"며 안도했다.

그런가 하면 수호는 아빠 오상진을 쏙 빼닮은 완성형 비주얼로 패널들은 물론 할머니, 할아버지의 감탄까지 자아냈다. 오상진의 어머니는 아들을 바라보며 "수호가 너와 똑같다. 닮았다"고 말했고, 아버지는 "너보다 더 예쁘다"고 말해 웃음을 안겼다. 이어 공개된 오상진의 어린 시절 사진과 수호의 모습이 놀라울 정도로 닮아 있어 눈길을 끌었다.

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joyjoy90@sportschosun.com