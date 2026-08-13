홍인규, 막내딸과 자다 대참사 "장모님이 손녀인 줄 알고 볼뽀뽀, 어색해졌다" ('홈즈')

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[스포츠조선 이우주 기자] '구해줘! 홈즈' 홍인규가 장모님과 있었던 아찔한 일화를 고백했다.

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13일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 홍인규, 강유미가 임장에 나섰다.

강유미와 홍인규는 장동민과 함께 황금 기수라 불리는 KBS 공채 19기. 유세윤, 유상무, 안영미 등 화려한 라인업을 자랑한다. 가장 잘 될 거 같았던 동기에 대해 장동민은 "도 아니면 모일 거라는 동기는 확실했다. 안영미였다"며 "코미디를 모르고 들어온 친구인데 시험 볼 때 옹달샘이랑 같이 봤다. 그때 블랑카가 유행했는데 자기소개를 하면서 '블랑카 부인 봉숙이'라고 하더라. 그 말을 자기가 하면서 웃었다. 2차에서도 똑같은 개그를 하면서 웃었다. 3차 시험을 갔는데 또 있더라. 마지막까지 똑같은 걸 했다"고 밝혔다.

그런가하면 강유미는 홍인규가 제일 잘 될 거 같았다며 "제가 일기장에 잘 될 거 같은 동기 순위를 매겼는데 2위가 유세윤이었다. 장동민은 하위권이었고 저는 상위권이었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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김숙은 "양세찬과 양세형이 KBS 시험을 봤으면 떨어졌을 것 같다"고 밝혔고 두 사람도 이를 인정했다. 양세찬은 "KBS와 SBS의 차이는 KBS는 정통 연기력이 필요하고 명분도 있어야 하고 이야기가 탄탄해야 한다. SBS는 신나는 음악 틀고 춤에 호응 유도까지 해야 한다"고 차이를 밝혔다. 김숙은 "KBS는 말장난 치는 사람을 거의 안 뽑는다"고 밝혔고 장동민은 "춤추는 것도 안 좋아한다"고 밝혔다. 양세형은 "KBS는 많은 걸 깔고 한번 크게 웃긴다면 SBS는 웃기는 포인트를 계속 넣는다"고 밝혔다.

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1세대 코미디언 크리에이터 강유미는 양세찬과 다음 콘텐츠를 찍어보고 싶다고 밝혔다. 형제가 나와서 하는 것도 삼각관계 콘텐츠를 하는 것도 괜찮고 이우재 씨와 남미새 콘텐츠도 해보고 싶다"고 밝혀 주우재를 당황하게 했다.

장동민은 아이들을 위한 집 임장에 나서며 홍인규를 적극 추천했다고. 홍인규는 "큰애가 고3이다. '구해줘 홈즈'를 내가 했어야 했는데 내가 막내 방에서 같이 잔다"고 토로했다. 이에 장동민은 "홍인규가 머리가 길지 않냐. 자고 있는데 장모님이 막내인 줄 알고 볼에다 뽀뽀를 했다"고 폭로했고 홍인규는 "장모님과 어색해졌다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com