강유미, 이혼 4년 만 고백 "결혼 생활 중에도 각방, 이혼은 나 하나로 족해" ('홈즈')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '구해줘! 홈즈' 강유미가 이혼을 언급했다.

Advertisement

13일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 홍인규, 강유미가 임장에 나섰다.

장동민은 아이들을 위한 집 임장에 나서며 홍인규를 적극 추천했다고. 홍인규는 "큰애가 고3이다. '구해줘 홈즈'를 내가 했어야 했는데 내가 막내 방에서 같이 잔다"고 토로했다. 이에 장동민은 "홍인규가 머리가 길지 않냐. 자고 있는데 장모님이 막내인 줄 알고 볼에다 뽀뽀를 했다"고 폭로했고 홍인규는 "장모님과 어색해졌다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

장동민은 홍인규가 집을 매매할 때 인테리어에 큰 도움을 줬다고. 장동민은 "'네 공간이 있어야 된다'고 했는데 '집에도 잘못 들어가는데 무슨 내 공간이야' 하면서 거절했다. 그래서 네가 막내 방에서 얹혀 사는 거다. 네 공간이 있어야 한다"고 안타까워했다. 이에 홍인규는 "예전에는 같이 잤는데 애가 커서 방에서 쫓겨났다. 거실에서 잔다"고 토로했다.

Advertisement

14년간 이사만 무려 12번을 했다는 홍인규는 12번 이사 끝에 첫 집을 마련했다고. 홍인규는 "무보증 50만 원부터 시작했다. 보증금이 없으니까"라며 "22살 때 아내와 동거를 처음 시작했다. 무보증 50으로 시작해서 보증금 100에 월세 50, 300에 30으로 올려가면서 지금 집으로 이사를 했다"고 밝혔다.

Advertisement

장동민은 강유미에게 "옛날에 기억 나냐. 결혼생활 할 때"라고 지난 결혼에 대해 물었고 강유미는 "짧지만 기억 난다"고 쿨하게 이야기했다. 장동민은 "그때 남편 공간 있었냐"고 물었고 강유미는 "각자 있었다. 그때부터 각방을 쓴 거다. 이혼은 나로 족해"라고 뼈 있는 발언을 했다.

강유미는 지난 2019년 8월 비연예인 남성과 결혼했으나, 3년 만인 지난 2022년 파경을 맞았다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com