'1억 뷰' 3살 인플루언서, 4층 럭셔리 집 공개 "아기 전용 화장실에 수영장도 有" ('홈즈')

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[스포츠조선 이우주 기자] '구해줘!홈즈' 3살 인플루언서의 화려한 집이 공개됐다.

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13일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 홍인규, 강유미가 임장에 나섰다.

패널들은 모니터 영상을 통해 외동딸을 키우는 한 가족의 집을 봤다. 이곳은 1억 뷰 영상 주인공이 사는 타운하우스. 인형 같은 미모로 1억뷰를 달성한 양이로 양의 집이었다. 3살이 된 이로 양은 직접 집 소개에 나섰다. 무려 4층 집에 살고 있는 이로 양은 꾀꼬리 같은 목소리로 집안 곳곳을 야무지게 소개했다. 1층 테라스는 아이가 뛰어 놀기 좋은 널찍한 공간을 자랑했다. 장동민은 "관리하기 편하게 콘크리트를 하셨는데 저렇게 영유아가 있는 집은 흙바닥을 쓰는 걸 추천한다"고 꿀팁을 알려줬다.

1층 테라스 옆에는 수영장도 있었다. 수영을 좋아하는 이로 양을 위해 엄마 아빠가 특별히 마련한 것. 김숙은 "무슨 타운하우스가 이렇게 좋냐"고 감탄했다.

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2층에는 이로 양이 뛰어 놀기 좋은 널찍한 거실이 있었다. 주택이라 층간소음 걱정도 없는 덕에 이로 양은 마음껏 뛰어 놀았다.

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3층에는 부모님이 주로 생활하는 안방과 욕조가 딸린 화장실이 있었다. 이로 양의 방도 있었다. 부모님과 독립 수면을 하는 이로 양의 방은 아기자기하게 꾸며져 있었다. 어마어마한 옷장부터 양말, 잠옷, 액세서리까지 빼곡한 모습에 주우재는 "저 애기가 우리 중에 제일 연예인 같다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 이로 양의 전용 화장실도 있었다. 발 받침대 덕에 이로 양 혼자서도 자유롭게 화장실을 쓸 수 있었다. 이로 양의 야무진 소개 영상이 끝난 후 양세찬은 "고정 출연하자. 너무 잘한다"고 감탄했고 양세형 역시 "군더더기 없다"고 인정했다.

wjlee@sportschosun.com