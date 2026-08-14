[단독] "한땀 한땀 만든 은중→유미, '잘 자라 줘 고맙다' 칭찬까지"…김고은, 찬란한 청춘의 얼굴(BSA 수상인터뷰)

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)에서 대상을 수상한 김고은이 7일 스포츠조선과 인터뷰를 갖고 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.07/

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[스포츠조선 조지영 기자] 찬란한 청춘의 한복판에 선 배우 김고은(35)이 청룡 무대에서 새로운 역사를 썼다. 데뷔 이후 14년, 쉼 없이 달려온 그 시간 "늘 하던 대로 마음의 준비를 하고 임할 뿐"이라며 덤덤하게 내일을 준비하는 김고은에게 대상은 어쩌면 당연한 결과였는지도 모른다.

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김고은은 7월 31일 열린 제5회 청룡시리즈어워즈에서 최고 영예인 대상을 수상하며 대미를 장식했다. 지난해 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연' '자백의 대가'에 이어 올해 초 공개된 티빙 시리즈 '유미의 세포들 시즌3'까지 무려 세 편의 시리즈를 이끈 김고은은 장르 불문, 캐릭터 불문 한계 없는 열연으로 올라운더 배우임을 입증, 대중의 '원픽'을 받는 'K-시리즈'의 얼굴로 거듭났다.

제2회 청룡시리즈어워즈에서 송혜교가 대상을 받은 뒤 3년 만에 탄생한 배우 대상이었던 김고은의 대상 수상. 쏟아지는 축하와 응원의 여운이 가시기 전 스포츠조선이 김고은을 만나 그날의 비하인드를 물었다. 본지를 만나 연신 "이게 무슨 일이야!"라며 스스로도 수상을 믿지 못하는 김고은은 수상의 기쁨도 잠시, 늘 그렇듯 차기작에 집중하며 바쁜 시간을 보내고 있었다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 영예의 대상에 김고은이 호명되자 유재석, 김재원, 윤경호 등이 환호하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 대상을 수상한 김고은이 자신의 이름이 호명된 후 박지현의 축하를 받고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 대상을 수상한 김고은이 소감을 전하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

김고은은 "시상식이 끝난 뒤 바로 다음 날 평창으로 가서 넷플릭스 시리즈 '혼: 삼각의 시간'을 찍었고 밤늦게까지 촬영하면서 바쁘게 하루하루를 보내고 있다"며 "솔직하게 말하자면 청룡시리즈어워즈 여우주연상 후보가 된 만큼 여우주연상은 조금 기대를 하기도 했고 혹여 무대에 올라가서 실수할까 봐 미리 살짝 소감을 준비하기도 했다. 그래도 너무 좋은 연기를 보여준 신혜선 씨가 여우주연상을 수상했고 이후엔 타이거JK의 축하공연이 나와 온전히 그 순간을 즐겼다. 타이거JK의 무대에 너무 흥이 나서 광분한 상태였다. 하필 그날 입은 드레스가 팔이 고정된 오프숄더 드레스라 팔이 올라가지 않았는데도, 힘겹게 '푸쳐핸썹(put your hands up!)'을 하면서 아무 미련 없이 즐겼던 것 같다"고 웃었다.

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'은중과 상연' '유미의 세포들 시즌3'까지 한 해 선보인 세 작품 중 무려 두 작품이 최우수작품상 후보에 오를 정도로 남다른 선구안을 가졌던 김고은은 내심 최우수작품상을 기대했다는 후문이다. 그는 "개인적으로 '은중과 상연' '유미의 세포들 시즌3'가 최우수작품상 후보에 올라가서 내가 여우주연상 후보에 오른 것보다 더 뿌듯했다. 작품을 많이 한다고 해서 늘 좋은 평가와 인정을 받을 수 없는데, 그래도 이 두 작품을 통해 인정받은 것 같아서 나름의 성과를 충족했다는 만족감이 들더라. 두 작품 중 한 편이라도 최우수작품상을 수상하길 바랐는데, 또 최우수작품상은 안 주더라. 아쉬웠고 헛헛한 마음이 들 찰나에 갑자기 내 이름이 대상 수상자로 호명됐다. 진심으로 놀랐다"고 당시의 상황을 곱씹었다.

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이어 "너무 예상하지 못한 일이었고, 대상을 받으니까 한해 열심히 임했던 모든 작품이 주마등처럼 스쳐 가더라. '은중과 상연'만 준비했던 수상 소감이었는데, 여러 생각이 들면서 순간 벙쪘고 그 모습이 고스란히 카메라에 담겼더라. 생각이 정리가 안 됐고 계속 '말도 안 돼!'라는 단어만 머릿속에 있는 상태로 무대에 올라갔다. 그리고 정신을 차리니 이 시기에 열심히 잘 다녀왔다는 칭찬으로 받아들여야겠다고 여기게 됐다. 집에 와서 모니터를 했는데, (박)지현이가 두 팔을 벌리고 나를 축하해주려고 했는데 그것도 못 보고 이상이 손만 잡았더라. 내가 정신이 없었던 이유 중 하나는 뒤에서 자꾸 이상이가 '김고은!' '야, 김고은!' 놀리는 소리가 크게 들려서이기도 했다. 집에 돌아와서 지현이에게 바로 미안하다는 내용이 담긴 문자를 보내기도 했다"고 덧붙였다.

청룡시리즈어워즈까지 '특별히 많이 활약한 배우'로 존재감을 드러낸, 그리고 김고은의 한국예술종합학교(한예종) 10학번 동기 이상이의 활약상도 빠질 수 없었다. 이상이의 이름에 이마를 짚은 김고은은 "나에게 장난을 많이 친다. 그러다가 내가 진짜 대상 수상자로 불리니까 본인도 엄청 놀란 것 같다. 친구 이상이의 리액션 덕분에 나의 대상이 더 살아난 것 같아서 고마웠고 이후 상이에게도 따로 연락하기도 했다. 대상이 더 값지게 느껴진 건 이상이의 리액션 덕분이다. 상이가 나중에 상을 받을 때 나도 꼭 같은 자리에 있었으면 좋겠다. 나도 상이 못지않게 축하 리액션을 해주겠다고 약속했다. 눈, 코, 입을 전부 다 개방해서 '야, 이상이!' 한 번 하려고 한다. 일단 상이가 얼른 상을 받았으면 좋겠는데, 분발했으면 좋겠다"고 전했다.

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'취사병 전설이 되다'의 프로젝트 보이그룹 미각보이즈(강준규 임지호 강하경 김문기 이상준) '마이 플래이버(My Flavor)' 무대 또한 특별출연한 이상이의 축하공연에는 여전히 질색하는 '찐친' 모먼트를 보인 김고은이다. 그는 "나랑 상관없는 일이다. 그렇게 상이가 행복하다면, 나도 좋다. 응원하겠다"며 말을 급격히 아껴 장내를 파안대소하게 했다.

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대상 김고은을 격하게 축하하는 이는 이상이, 박지현뿐만이 아니었다. 김고은의 지금을 있게 한 데뷔작 '은교'의 정지우 감독도 김고은의 찬란한 전성기를 양껏 축하해주고 응원해 줬다고. 김고은은 "작품을 함께한 감독, 작가, 선배들이 연락을 많이 해줬는데, 시상식 이후 정지우 감독과 박해일 선배, 송종희 분장감독과 만나 정말 따뜻한 칭찬을 많이 들었다. 나의 처음을 함께 해준 분들이라 내겐 더욱 특별한 사람들인데, 대상 수상을 진심으로 축하해줬다. 정지우 감독은 오히려 내게 '고맙다' '잘 자라줬다'라고 이야기를 해줬는데, 대상도 좋았지만 감독의 그런 칭찬을 받을 수 있는 배우가 된 것 같아서 더할 나위 없이 기쁘고 감사했다"고 고백했다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 대상을 수상한 김고은이 감격스러워하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

김고은의 해라고 해도 과언이 아니었다. 김고은 또한 "'은중과 상연'은 2023년에 촬영했는데, 그해 내가 여러 일로 가장 힘든 시기였다. 실제로 내 삶과 맞아떨어지는 작품이기도 했다. 우정에 관한 이야기, 친구를 보낸 이야기였는데 그래서 더 은중의 감정에 집중할 수 있었던 것 같기도 하다. 은중의 감정을 직면하려고 했고 그래서 더 한땀 한땀 소중하게 다루고 싶었다. 나로 인해 은중의 감정이 훼손되지 않길 바라는 마음이었고 조심스럽게 그 마음을 펼치고 싶었다. 감정적으로 힘든 작품이라 많은 시청자가 봐줄지 걱정했는데, 작품을 본 시청자에겐 깊게 남는 작품이 된 것 같아 만든 사람으로서 안도했다. '자백의 대가'는 '은중과 상연'과는 또 다른 지점에서 접근했다. 상대적으로 내가 맡은 비중이 작았는데 전도연 선배를 믿고 그 덕분에 하고 싶은 시도를 할 수 있었던 작품이기도 했다. 나에게 해소할 기회를 준 작품이기도 했다. '유미의 세포들 시즌3'는 정말 의미가 남다르다. 이 시리즈를 5년간 이어왔는데, 그 누구도 시즌3까지 갈 줄 예상 못했던 작품이기도 하다. '유미의 세포들' 시리즈를 사랑해 준 팬들을 위해 마지막 마무리를 지어보자는 마음으로 시즌3를 기획하게 됐다. 유종의 미를 거두고 싶었고 혹여 안 하느니만 못하면 어쩌나 싶기도 했는데 잘 마무리가 된 것 같아 '유미의 세포들'에 쏟은 5년이 값지게 남게 됐다"고 답했다.

올해 청룡시리즈어워즈는 심사위원들이 대상을 두고 김고은과 김고은('은중과 상연')의 싸움을 펼치기도 했다. 이에 김고은은 "너무 거창하게 생각해 주셨다. 앞으로 더 열심히 하겠다"며 머쓱하게 웃었다. 그는 "그냥 나는 하던 대로 하려고 한다. 최근 칭찬을 많이 받았는데 이제 또 욕먹을 때가 온 건가 싶기도 하다. 칭찬받다가 혹평을 들으면 상처받기도 하고 항상 마음의 준비는 하고 있다. 평가가 안 좋으면 다시 또 심기일전해서 열심히 하면서 계속 배우로 살아가려고 한다"고 다짐했다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)에서 대상을 수상한 김고은이 7일 스포츠조선과 인터뷰를 갖고 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.07/

마지막으로 김고은은 "지금 내 인생을 펼쳐봤을 때 '나는 지금 찬란한 시기를 지나고 있구나' 싶다. 이 찬란한 시기를 어떻게 지내고 보내야 할지 생각했는데, 충분히 느끼고 하나하나 기억하며 보내려고 한다"며 "어느 때는 '나 이렇게 열심히 하고 있는데, 왜 인정을 안 해주지?'라며 답답하게 생각했던 시기도 있었다. '내가 잘한 부분이 분명히 있을 건데 왜 그걸 예쁘게 봐주지 않는 걸까?' 싶기도 했다. 그런데 이제는 '내가 이 정도로 칭찬을 들을 정도로 잘했나?' 스스로 질문을 던지고 있다. 대중들이 내가 쉬지 않고 열심히 하고 있으니까 그런 대목을 잘 봐준 게 아닌가 싶다. 굳이 굳이 예쁘게 봐주는 것 같아서 더 열심히 하고 싶다는 생각도 든다. 나의 노력을 인정받았을 때와 인정받지 못했을 때 모두의 감정을 느껴봤기 때문에, 혹여 앞으로 칭찬받지 못하더라도 버틸 수 있을 것 같다. 그렇지만 계속 칭찬 받을 수 있도록, 연기 한 우물만 열심히 노력하는 배우가 되겠다"고 다짐했다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com