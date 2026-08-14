시사만화가 유환석 화백의 '따뜻한 풍자'…데뷔 50주년 기념 전시, 25일까지 춘천 아트프라자갤러리서 열려

◇시사만화가 유환석 화백이 데뷔 50주년 기념 전시 작품인 '기억 속의 얼굴들'을 배경으로 셀피를 남겼다. 사진제공=유환석

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[스포츠조선 김소형 기자] 시사만화가 유환석 화백의 데뷔 50주년 기념 아카이브전 '따뜻한 풍자'가 14~25일 춘천 아트프라자갤러리에서 개최된다.

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이번 전시에서는 날카로운 비판과 따스한 시선, 한 꼬집의 유머가 공존하는 유 화백의 반세기 작품 세계를 돌아본다.

강원중학교 3학년 때인 1971년 만화 공모전에 당선된 유환석 화백은 1975년 정식 데뷔 이후 '허허씨', '멍텅씨', '고무신', '꼴찌부인' 등 다양한 캐릭터를 선보였다. 특히 스포츠조선과 강원일보 등에서 7000회 이상 연재한 대표작 '헹가래'와 '공수래'는 우리 사회에 대한 통찰뿐 아니라 웃음과 위로를 전해왔다는 평가를 받는다.

◇'따뜻한 풍자' 작품 일부.

유 화백은 이번 전시에서 지난 50년 동안 신문에 발표한 시사만화와 원화, 개인 소장 자료 등을 선보인다.

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이번 전시는 유 화백의 작품 세계를 '재미', '은유와 반전', '일상의 기록'이라는 세 가지 원칙을 중심으로 조명한다. '날카롭되 온기를 잃지 않는다'는 유 화백의 철학이 고스란히 드러나는 전시다.

◇ '기억 속의 얼굴들' 작품 일부.

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특히 이번 전시에서 처음 선보이는 '기억 속의 얼굴들'은 유 화백이 인연을 맺은 인물들을 통해 지난 50년을 회고하는 10m 짜리 대작이다. 촌철살인의 시사만화에도 등장하는 유 화백 특유의 '다정한 유머'가 주변에 대한 감사와 애정으로 표현됐다.

◇14일 오후 2시 시작되는 유환석 화백의 데뷔 50주년 기념 아카이브전 '따뜻한 풍자'는 강원특별자치도와 강원문화재단이 후원한다.

전시공간은 작품 활동과 시사만화의 흐름을 한자리에서 살펴볼 수 있도록 구성됐다. 주요 공간으로는 ▲시사만화의 역사와 대표 캐릭터인 헹가래와 공수래를 선보이는 '시대를 그린 펜', ▲시사 만화가의 하루와 철학을 소개하는 '웃음의 기술, 풍자의 언어-만평', ▲기업·사회·문화를 이어온 작업을 정리한 '기업과 사회를 잇다-사보', ▲다양한 캐릭터 속 이웃의 얼굴들을 소개하는 '캐릭터, 선으로 빚은 사람들', ▲유 화백의 하루를 담은 체험 존 '그의 작업실' 등이 있다.

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다양한 연계 행사도 마련했다. 15일 오후 2시에는 유 화백과 박순찬 시사만화가가 참여하는 '시사만화가와의 만남', 23일 오후 3시에는 춘천 이야기 지도 활용 시민 참여형 행사 '따뜻한 풍자 퍼즐 이야기'가 진행된다.

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유환석 화백은 "이번 아카이브전은 개인의 회고전을 넘어, 시사만화의 발자취와 시대의 기록을 함께 되돌아보는 자리"라면서, "시사만화의 역사적 가치를 재조명하는 의미 있는 전시가 되길 바란다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com