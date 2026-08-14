한가인, 수천만원 번다는 '145만 유튜버'와 친척이었다..."알고보니 가까운 사이"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 한가인이 145만 구독자를 보유한 파충류 유튜버 정브르와 뜻밖의 친척 관계라는 사실을 공개해 눈길을 끌었다.

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13일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에서는 아들의 최애인 145만 유튜버 정브르와 만났다.

이날 한가인은 아들 제우가 열렬한 팬이라고 밝힌 정브르를 직접 만났다.

145만 구독자를 보유한 정브르는 파충류 콘텐츠를 시작하게 된 계기에 대해 "원래 곤충쟁이였다"며 곤충을 시작으로 다양한 생물을 키우다 자연스럽게 파충류까지 다루게 됐다고 설명했다.

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이후 한가인의 딸은 정브르의 수입에 관심을 보였다. 정브르는 "공개했었나?"라며 웃더니 자신의 수입을 처음으로 공개했다.

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그는 "유튜브로 인해서 이것저것 하니까 수천만 원 정도 된다"고 솔직하게 밝혔다.

그런 가운데 한가인은 정브르와 자신 사이에 특별한 인연이 있다는 사실을 꺼냈다.

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한가인은 "정브르님을 섭외하면서 PD님이 그러시는데 우리가 먼 친척에 아는 사이라는 거다. 그런데 저희는 가족이 그렇게 많지는 않다"고 말했다.

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정브르 역시 뜻밖의 이야기를 전했다. 그는 "더 신기한 건 제 아내가 한가인 님의 친척뻘인데, 한가인 님 결혼식장에 갔었다더라"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

이에 한가인은 "저희는 결혼식을 작게 해서 초대를 많이 안 했다. 그런데 오셨다는 건 되게 가까운 친척이라는 거다"라며 놀라워했다.

이어 한가인은 두 사람의 관계를 직접 짚었다. 그는 "제가 보니까 저희 외할아버지의 여자 형제의 아들의 딸의 남편분인 거다"라고 설명했다.

shyun@sportschosun.com