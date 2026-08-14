표인봉 딸 표바하, 26세 미모의 배우 됐는데..."팬, 자취방까지 쫓아와" 충격

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 표인봉의 딸 표바하가 미모의 26세 주연급 뮤지컬 배우로 성장한 근황이 공개됐다.

Advertisement

13일 방송된 MBN '특종세상'에서는 서울역 앞에서 노숙인들을 위해 붕어빵을 굽고 음식을 나누는 목사 표인봉의 일상과 함께, 훌쩍 자란 외동딸 표바하와의 특별한 사연이 그려졌다.

과거 여러 번의 유산 위기 끝에 얻은 외동딸 표바하는 어릴 적 다양한 예능 프로그램에 아빠와 동반 출연해 시청자들의 큰 사랑을 받았다.

그러나 3년 전 독립을 선언하며 집을 나갔고, 표인봉은 당시를 회상하며 "한 달 내내 우울했다. 밥 먹다가도 눈물이 흐르더라. 자녀가 더 있으면 좋겠는데 외동딸이라 빈자리가 더 컸다"며 쓸쓸했던 마음을 털어놓았다.

Advertisement

이날 표인봉 부부는 딸이 출연하는 코미디 뮤지컬 공연을 관람하기 위해 대학로 극장가를 찾았다.

Advertisement

3년 전 뮤지컬 배우로 데뷔해 어느덧 당당히 주연 자리를 꿰찬 딸의 무대를 본 표인봉은 "옛날에는 '표인봉 딸 표바하'였는데, 이제는 제가 '표바하 아빠 표인봉'으로 사는 것 같다"며 대견함을 감추지 못했다.

오랜만에 자취방에서 본가로 돌아온 딸을 위해 표인봉은 직접 고기 반찬을 준비하며 깊은 애정을 드러냈다.

Advertisement

"아빠가 도시락이라도 싸서 가져다줄까"라며 '딸바보' 면모를 보인 표인봉은 딸이 "팬이 집까지 쫓아온 적이 있다"고 고백하자 이내 표정이 어두워지며 걱정스러운 기색을 숨기지 못했다.

Advertisement

표인봉은 "다시 집으로 돌아올 생각은 없냐"며 은근슬쩍 합가를 제안했지만, 26세가 된 딸 표바하의 생각은 단호했다. 표바하는 "주위에서 '저 친구는 아버지 덕을 보는 것 같다'고 하더라. 아무리 정당하게 공개 오디션을 보고 합격해도 실력보다 배경을 먼저 보는 시선이 있었다"고 고충을 토로했다.

이어 "어릴 때부터 '표인봉 딸'이라는 수식어가 따라다녀서, 그걸 떨쳐내기 위해 계속 홀로서기를 하려는 것도 있다"며 솔직한 속내를 전했다.

늦은 밤, 다시 자취방으로 돌아가는 딸을 위해 표인봉 부부는 챙겨줄 수 있는 음식을 모두 싸주며 집 밖까지 나와 배웅했다. 딸의 모습이 눈에서 사라질 때까지 한참을 바라보는 표인봉의 모습이 훈훈함과 먹먹함을 안겼다

shyun@sportschosun.com