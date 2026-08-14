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'계류유산' 서동주, 자궁소파수술 4개월만에 시험관 재시작..."두렵지만 도전"

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 서동주가 계류유산의 아픔을 딛고 4개월 만에 다시 시험관 시술에 도전하는 근황을 전했다.

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13일 서동주는 "소파 수술 후 벌써 4개월이라는 시간이 지났다. 그동안 한약도 지어 먹고, 영양제도 꼬박꼬박 챙겨 먹고, 영양주사도 맞으러 다니고, 건강하게 먹고, 잠도 잘 자면서 나름 열심히 몸을 돌보며 지냈다"며 그를 걱정하는 팬들에게 인사를 건넸다.

이어 서동주는 "그러다 며칠 전, 드디어 난포 하나가 보여서 다시 주사를 맞기 시작했다"며 4개월 만에 시험관 시술을 재개했음을 고백했다.

솔직한 심경도 털어놓았다. 그는 "이러다 또 공난포일 수도 있다는 생각에 두렵기도 하고, '이번에는 채취가 가능할까', '또 어떤 결과가 기다리고 있을까' 자꾸 궁금해지기도 한다"면서도 "그래도 아직 오지도 않은 일을 미리 걱정하면서 하루하루를 두려움으로 채우기보다는, 그냥 오늘 하루를 긍정적으로, 조금은 낙관적으로 보내보려고 한다"고 다짐했다.

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또한 "잘되면 정말 감사한 일이고, 혹여 이번에도 채취가 미뤄진다면 그때는 또 다음을 위해 더 건강하게 잘 지내면 된다"며 "난임을 겪다 보면 내 마음대로 할 수 있는 것이 참 별로 없다는 생각이 든다. 그래서 요즘은 결과보다도 그 결과를 기다리는 시간을 어떻게 보낼지는 내가 선택할 수 있으니, 어떻게 하면 그 시간을 잘 보낼 것인지에 대한 고민을 한다. 난임으로 고생하고 계시는 모든 분들, 함께 힘내자. 괜찮다. 다 잘될 것"이라고 당찬 응원의 메시지를 덧붙였다.

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이날 서동주는 남편과 함께 난임 전문 산부인과 병원을 찾은 모습도 공개했다.

과배란 주사 가방을 지급받은 부부는 가방을 소중하게 안은 채 집으로 나섰다.

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한편 서동주는 4세 연하의 비연예인 남편과 재혼 후 시험관 시술을 통해 임신에 성공했으나, 지난 4월 계류유산 소식을 전해 많은 이들의 안타까움을 자아냈다.

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현재는 건강을 회복함과 동시에 한의원 치료 등을 병행하며 다시 임신을 준비 중이다.

shyun@sportschosun.com