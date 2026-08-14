안선영, 치매 母 위해 중대 결심 "5년 안에 요양원 짓는 게 목표, 벤츠로 모시러 갈 것"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 안선영이 치매를 겪고 있는 어머니를 보며 했던 결심을 밝혔다.

Advertisement

13일 안선영의 유튜브 채널에서는 '78살에 아이가 되어버린 엄마와의 하루'라는 제목의 영상이 게재됐다.

안선영은 어머니의 외래 진료를 위해 병원으로 향했다. 안선영은 "인지 장애가 계속 진행되고 있다. 지난 번에도 데이트하고 요양원에 모셔드렸는데 우울증이나 인지 장애가 더 심해진 거 같다더라. 이미 1년을 지낸 곳인데 자기 방도 못 찾아가서 주치의와 상담을 하라고 했다. 원래 한 달에 정신과, 신경과 문진이 있어서 그걸 하는 날"이라 밝혔다.

병원에 가기 전 식사를 하러 간 안선영의 모녀. 안선영은 "뇌졸중으로 쓰러지셔서 아예 일어나지도 못했던 걸 1년 치료를 잘 해서 보다시피 신체 기능은 회복돼서 너무 다행"이라면서도 "지금보다는 천천히긴 하지만 인지장애가 조금씩 더 진행되다 보니 데리고 다니기 어려울 정도로 심해질 때가 올 거다. 그때 생각하면 어떻게 지내야 되나 걱정"이라 털어놨다.

Advertisement

안선영은 "완전 심각한 치매 환자들이 가는 병원은 가보면 정말 눈물이 난다. 완전 외곽이고. 그런 데까지 가야 되면 어떻게 해야 되나 싶다"며 "내 목표가 뭔지 아냐. 5년 안에 요양원을 짓는 거다. 서울 도심에. 벤츠 버스로 모시러 갈 것"이라며 새로운 꿈이 생겼다고 밝혔다.

Advertisement

병원에 도착한 안선영은 "병원만 오면 우울하다. 병원에서 좋은 기억이 없지 않냐. 유방암 판정 받을 때도 그랬고 뇌졸중으로 쓰러져서 눈물 콧물 울면서 왔을 때도 그랬다"며 "뇌졸중으로 쓰러져서 수술하고 한 달 입원했을 때는 엄마 상태가 정말 안 좋았다. 올 대마다 울고 갔다"고 털어놨다.

현재 치매도 점점 더 진행되고 있다는 안선영은 "지금도 엄마가 보기에는 멀쩡해 보이는데 인지 장애가 심하신 편이라 아까 담당 의사 선생님께서 치료약 함량을 최고 함량으로 이미 드시고 계시다더라. 더 이상 갈 데가 없는데 조금 더 어눌해지신 거 같다. 방을 못 찾고 발치 같은 되게 큰 이슈가 있는데도 그걸 5분 만에 까먹고 실밥을 쥐어 뜯어서 피나고 그랬다고 얘기했더니 이미 (약 함량을) 맥스로 쓰고 계신데 더 이상 올릴 수 없을 정도라고 했다. 피지컬이 다행히 좋으셔서 다른 부작용은 없을 거 같다더라. 그래서 울적하다"고 털어놨다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com