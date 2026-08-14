유혜주, 둘째 子 얼굴 최초 공개…치명적 귀여움에 "셋째 가져야겠다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 유튜버 유혜주가 둘째 아들을 공개했다.

Advertisement

13일 유혜주의 유튜브 채널 '리쥬라이크'에서는 '짱아 얼굴 최초 공개 조리원에 간 엄마아빠, 친구집에서 하숙하게 된 유준이'라는 제목의 영상이 게재됐다.

출산 하루 만에 카메라를 켠 유혜주. 유혜주는 산후조리원에서 열심히 회복 중인 모습이었다. 유혜주는 "회음부 통증이 유준이 때보다는 진짜 괜찮은데 열상방지주사를 이번에 맞았는데 생각보다 그렇게 아프진 않았다. 또 한 번의 출산으로 부모님들의 위대함을 느꼈다"고 밝혔다.

유?주는 "첫째 때는 멋모르고 와서 출산하고 나서도 뭘 어떻게 해야 하는지, 변비 안 걸리는 법 같은 걸 생각도 못했다. 지금은 유산균은 필수고 지지금은 먹는 것도 중요한 거 같다. 군것질을 하면 화장실을 잘 못 가더라. 건강한 식사하고 물 많이 마시는 게 중요하다"고 밝혔다.

Advertisement

유혜주는 "출산도 했으니까 레이저 같은 것도 해보고 싶었다. 나중에 나가서 해보려고 한다"며 "아까 머리를 감았는데 짱아 나왔다고 벌써 머리카락이 이렇게 빠지나 싶다"고 토로했다.

Advertisement

이어 둘째 아들을 공개한 유혜주. 유혜주의 아들 역시 뚜렷한 이목구비로 시선을 모았다. 유혜주는 "유준이보다 똥똥하게 나왔다. 왜 이렇게 다부지게 나왔냐"며 귀여워했다.

이어 남편을 본 유혜주는 "셋째 가져야겠다"고 폭탄발언을 했다. 남편은 "어제 출산했잖아"라고 웃음을 터뜨렸고 유혜주는 "진짜 미쳤다. 너무 예쁘다. 이 자그마한 생명체가 너무 예쁘다"고 감탄했다.

Advertisement

유혜주는 "셋째는 생각하긴 하지만 이 힘든 기간 때문에 셋째는 고민해봐야겠다 생각했는데 짱아 보자마자 셋째 가져야겠다 생각했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com