김현정, 협찬 받은 명품 주얼리 잃어버려 멘붕 "무릎 꿇을 준비했는데 오히려 사과 받아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 김현정이 협찬 받은 주얼리를 잊어버렸다고 털어놨다.

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김현정의 유튜브 채널에서는 13일 '협찬받은 명품 주얼리가 사라진 가수 김현정'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

최근 한 행사 무대에 올랐다는 김현정은 "샤넬 금 목걸이와 팔찌와 반지를 협찬 받았다. 춤을 추다가 팔찌를 잃어버린 거다. 우리 안무 팀이랑 나랑 다음 노래가 '멍'이었는데 그 전에 금을 다 찾았다. 근데 부족하더라"라고 공연 중 협찬 받은 팔찌를 잃어버렸다고 털어놨다.

김현정은 "어떡하냐. (협찬해준) 대표님한테 무릎 꿇을 준비를 했다. 다음 무대가 하하였는데 무대에서 땅바닥에서 반짝거리는 금이 보이면 연락을 준다 했다. 얼마나 나이스하냐"고 하하에게 고마운 마음을 전했다.

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하지만 결국 금을 찾지 못한 김현정은 "그날 돌아오면서도 금 얘기만 했다. '이걸 어떻게 반납해야 하냐', '어떻게 돌려주냐' 걱정했는데 대표님이 그 얘기를 하더라. '미안하다. 목걸이는 금이었는데 팔찌는 금이 아니었다'더라. 너무 다행이다"라고 안도의 한숨을 내쉬었다.

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한편, 가수 김현정은 최근 8kg 감량에 성공해 화제가 됐다.

wjlee@sportschosun.com