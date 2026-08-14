꼬마였던 홍인규 子, 日 대학 준비하는 훈남 고3 됐다 "인천-강남 오가며 공부" ('홈즈')

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[스포츠조선 이우주 기자] '구해줘!홈즈' 홍인규 아들 태경 군의 근황이 공개됐다.

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13일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 홍인규, 강유미가 임장에 나섰다.

대한민국 대표 학군지 중 하나인 목동으로 간 세 사람. 백화점 초고층에 위치한 이 집에는 자녀들이 모두 엘리트 코스를 밟고 있다고. 첫째는 서울대 치대, 둘째는 미국 유학을 갔다는 말에 세 사람은 말을 잇지 못했다.

첫째 서울대 치대생 방에는 당당한 졸업 명패가 있었다. 장동민은 "이 방에서 공부해서 서울대 치대를 간 것"이라며 "연예인 자녀들도 좋은 대학 간 경우가 많다"고 밝혔다. 실제로 신동엽의 딸은 서울대, 김대희의 큰딸은 한의대에 진학했다. 개그맨 정종철의 아들은 캐나다 명문대에 합격해 화제가 되기도 했다.

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홍인규는 "우리 아들 고3이라 한번 만져봐도 되냐"며 치대 졸업 명패를 만지며 좋은 기운을 받아갔다. 이에 장동민은 "태경이가 얼마나 대단한 줄 아냐. 예전에 TV 나왔던 조그만 태경이가 고3이다. 일본으로 대학교를 가고 싶어한다. 자기가 혼자 공부하는 거다"라고 밝혔다.

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홍인규는 "인천에서 강남까지 버스타고 2시간씩 왔다 갔다 하면서 학교를 다닌다"고 밝혔고 장동민은 "얼마 전에 가족끼리 섬에 놀러갔다 왔다. 배 안에서도 일본어 단어 공부를 하더라"라며 기특해했다.

홍인규는 "저희 아들도 원하는 대학 갈 수 있게 부탁 드린다"며 간절하게 명패를 쓰다듬었고 장동민 역시 "우리 아들 딸도"라며 동조했다.

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wjlee@sportschosun.com