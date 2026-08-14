'김지혜♥' 박준형, 위고비로 10kg 뺐지만..중단 후 날벼락 "요요와 106kg 됐다"

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[스포츠조선 이게은기자] 코미디언 박준형이 위고비 중단 후 요요가 왔다고 밝혔다.

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13일 '유정 그리고 주정' 유튜브 채널에는 '10년 동안 3번 만났는데... (알 건 다 아는 사이)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

제작진은 박준형에게 "위고비로 10kg 감량했다고 들었다"라고 질문했다. 앞서 김지혜는 "박준형이 위고비로 10kg을 감량했다. 살 빼고 잘 생겨졌다"라며 달라진 외모에 감탄한 바 있다.

이에 박준형은 "원래 110kg였는데 위고비로 100kg을 만들었다. 근데 위고비를 끊은 후 106kg이 됐다"라고 답했고 서유정은 "요요가 그렇기 심하게 오나?"라며 깜짝 놀랐다. 박준형은 "원래 뚱뚱한 애들은 화장실만 갔다 와도 1kg 씩 빠진다. 현재 106kg인데 더 빼려고 한다. 목표는 102kg다"라고 밝혔다.

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서유정은 "106kg나 102kg나 (그게 그거다). 그냥 있어도 될 것 같다. 더 잘생겨지면 안 된다. 바람난다"라며 너스레를 떨었다.

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한편 박준형은 2005년 코미디언 김지혜와 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com