아옳이♥한의사, 중국 길거리서 대놓고 볼 뽀뽀..행인도 깜짝 "직관했네"

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[스포츠조선 정유나 기자] 모델 겸 인플루언서 아옳이가 한의사 남자친구와 함께한 상하이 여행에서 길거리 볼 뽀뽀를 나누며 공개연애의 달달한 순간을 공개했다.

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13일 아옳이의 유튜브 채널에는 '공개연애 후 첫 커플 브이로그.... 우리의 여름'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 아옳이는 남자친구 김형배와 함께 중국 상하이를 여행했다.

두 사람은 감각적인 인테리어와 아름다운 전망을 자랑하는 호텔에 머물며 여행을 즐겼다. 아옳이는 객실 곳곳을 소개하며 "뷰가 유럽이랑 미국 반반 섞여 있는 느낌"이라며 감탄했다.

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저녁에는 분위기 좋은 레스토랑을 찾아 식사를 즐겼다. 아옳이는 다양한 코스 요리를 맛보며 "진짜 맛있다"고 연신 감탄했고, 식사 후에는 상하이의 야경을 감상하며 산책에 나섰다.

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특히 두 사람은 산책을 하던 중 김형배가 아옳이에게 자연스럽게 볼 뽀뽀를 건넸고, 이를 목격한 한 행인은 놀란 반응을 보인 뒤 두 사람을 향해 하트 포즈를 보냈다. 그러자 아옳이는 "우리 뽀뽀 직관했네"라고 웃으며 말했다.

가장 눈길을 끈 장면은 김형배의 깜짝 선물이었다. 김형배는 아옳이를 위해 무려 장미 200송이를 준비했다. 김형배가 꽃다발을 건네자 아옳이는 "대박이다. 고마워"라며 감동한 모습을 보였다. 김형배는 "좀 있으면 200일이더라. 그래서 200송이 사왔다"고 설명했다.

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두 사람은 이후에도 함께 쇼핑을 하고 사진을 찍으며 달달한 시간을 보냈다. 아옳이는 김형배가 자신의 사진을 열심히 찍어주는 모습을 공개하며 "촬영을 열심히 도와주고 있다"고 전하기도 했다.

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아옳이는 영상에서 "남자친구랑 오니까 새롭네요"라며 첫 커플 해외여행에 대한 소감을 전했다. 김형배 역시 여자친구와 해외여행을 처음 가본 사실이 공개되며 두 사람의 풋풋한 여행기가 눈길을 끌었다.

앞서 아옳이는 지난 1일 자신의 SNS를 통해 "예쁘게 봐주세요"라는 글과 함께 한의사 김형배와 함께 찍은 커플 사진을 공개하며 공개 연애를 시작해 화제를 모았다.

한편 아옳이는 2018년 카레이서 겸 사업가 서주원과 결혼했지만 지난 2022년 이혼했다. 김형배는 동국대학교 한의학과를 졸업한 한의사로, 2대째 이어온 한의원 가업을 잇고 있다.

jyn2011@sportschosun.com