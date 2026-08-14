"이민 가서 오지 마" 김빈우, 발리 이주 앞두고 충격 악플..결국 박제

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김빈우가 발리 이민을 준비하는 근황을 공개한 가운데, 한 네티즌의 뜻밖의 악플을 공개해 눈길을 끌었다.

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14일 김빈우는 자신의 SNS를 통해 한 네티즌으로부터 받은 DM(다이렉트 메시지)을 공개했다.

공개된 DM에서 해당 네티즌은 "그냥 가면 되지 왜 올려 사진. 이민 가라. 오지 말고"라며 김빈우를 향해 날 선 반응을 보였다. 이에 김빈우는 "왜 이럴까요"라고 적으며 황당하다는 반응을 나타냈다.

이후 김빈우는 정리가 끝난 캐리어와 짐 가방을 공개하며 이사 준비가 마무리되고 있음을 알렸다. 그는 "비자 때문에 제가 먼저 (발리에) 들어간다"고 설명했다.

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앞서 김빈우는 지난 2일 오랜 고민 끝에 발리로 이주한다고 밝혔다.

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당시 그는 "고민하고 경험하고 결정하고 준비하기까지 1년이라는 시간이 걸렸다. 쉽지 않은 결정이었지만 우리가 더 늙기 전에 아이들이 아직 품에 있을 때 새로운 도전을 해보려 한다"며 이주를 결심한 배경을 전했다. 이어 "아직 준비할 게 오만팔만 가지 더 남았지만 남은 기간 동안 열심히 비우고 나누고 가벼운 마음으로 파이팅해보겠다"고 덧붙였다.

이후에는 "이민 두 번 갔다가 사람 잡겠네. 끝날 때까지 끝난 게 아니란 말이다. 정신 차려"라며 새벽까지 이삿짐을 정리하는 모습을 공개하기도 했다.

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한편 김빈우는 지난 2015년 사업가와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com