[인터뷰①] '킬쇼2' 유현수 "보쌈→브런치 사준 ♥김혜준, 촬영장 분위기 메이커였다"

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'로 강렬한 인상을 남긴 배우 유현수가 6일 스포츠조선을 방문, 매력을 발산하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.6/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유현수가 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에서 김혜준과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

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유현수는 최근 서울 양천구 스포츠조선 사옥에서 본지와 만나 "혜준 선배는 촬영 현장에서 분위기 메이커였다"면서 "리더십이 있고, 현장 분위기를 잘 이끌어줬다"라고 했다.

12일 종영한 디즈니+오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'(극본 지호진 이권, 연출 이권)는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안이 살아 돌아온 진만과 함께 바빌론 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈다. 유현수는 섬마을 하남도의 주민 김우진으로 분했다.

유현수는 작품 공개 소감에 대해 "아무래도 인기가 워낙 많았던 시리즈라 대중 분들의 반응을 느꼈다"며 "'평소 드라마보고 잘 안 우는데, 4부를 보고 눈물을 많이 흘렸다'는 댓글이 가장 기억에 남았다. 또 마지막까지 저를 의심하신 분들도 많이 계시지 않았나(웃음). 감독님이 처음부터 우진은 미스터리 한 인물로 담아주려고 하셨고, 그런 부분이 잘 전달된 것 같았다"고 만족감을 표했다.

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이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해서도 이야기했다. 유현수는 "감독님께서 '사람들이 우진이가 안 나오는 장면에서도 계속 보고 싶어 했으면 좋겠어'라고 주문해 주셨다. 촬영 현장에서는 3부 초중반까지 '우진이 빌런이 아닌가?'라는 의심을 만들려고 했다. 일부러 연기할 때도 우진이 버전과 1편의 배정민 버전을 상상할 수 있도록, 두 가지 버전의 표정을 보여드렸다. 감독님이 두 버전을 촬영하시고 나중에 편집할 때 선택해서 사용을 해 주셨다"고 말했다.

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'로 강렬한 인상을 남긴 배우 유현수가 6일 스포츠조선을 방문, 매력을 발산하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.6/

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또 김우진과의 싱크로율을 묻자, 유현수는 "거의 90% 일치한 것 같다. 우진이는 정이 많고, 마을에서 반장 역할을 하지 않나. 뭔가를 이끌어가고 싶어 하는 성격도 제 실제 모습과 비슷한 것 같다"고 답했다.

김혜준과는 극 중에서 풋풋한 로맨스 호흡을 맞췄다. 이에 그는 "혜준 선배가 엄청 유쾌하고 현장 분위기를 활기차게 만들어줬다. 리더십도 엄청났고, 무술팀부터 연출팀까지 모든 스태프 분들을 잘 챙기더라. 덕분에 화기애애한 분위기 속에서 촬영이 진행됐다. 제가 꼽은 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 촬영장의 분위기메이커는 혜준 선배다"라고 엄지를 치켜세웠다.

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김혜준에 가장 고마웠던 일화에 대해 "통영에서 첫 촬영이었고, 그날 처음으로 혜준 선배를 만났다. 제가 긴장을 많이 하고 있었는데, 선배가 감독님과 같이 보쌈을 먹는 자리를 마련해줬다. 보쌈도 혜준 선배가 샀고, 브런치도 사줬다"며 "또 연기할 땐 감정을 교류하는 신이 많았고, 급박한 액션신도 많았는데 정지안으로서 리드를 잘해줬다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com