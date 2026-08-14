"흉기 없고 상처 경미"...나나 모녀 위협 30대, 징역 7년 불복심서도 '적반하장'

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 나나(본명 임진아)와 어머니의 자택에 침입해 흉기로 위협한 혐의로 기소돼 1심에서 징역 7년을 선고받은 30대 김모씨(34)가 항소심에서도 혐의를 부인했다.

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김씨 측은 13일 서울고법 형사14-3부(정경근·이형근·이현우 고법판사) 심리로 열린 항소심 첫 공판에서 1심 판단에 사실오인과 법리오해가 있었으며, 형량 역시 부당하다는 입장을 밝혔다.

김씨는 앞선 재판에서와 마찬가지로 나나의 집에 들어갈 당시 흉기를 가지고 있지 않았다고 주장했다. 피해자들이 입은 상처 역시 비교적 경미한 수준이었다는 취지의 주장도 내놨다.

재판부는 김씨 측이 신청한 증인에 대한 채택 여부를 판단하기 위해 재판을 이어가기로 했다.

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김씨는 지난해 11월 15일 오전 5시 40분께 경기 구리시 아천동에 있는 나나의 자택에 침입한 뒤 나나와 그의 어머니를 목 조르는 등 위협하고 금품을 요구했으나 미수에 그친 혐의로 재판에 넘겨졌다.

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1심 재판부는 김씨의 공소사실을 모두 유죄로 판단하고 징역 7년을 선고했다. 김씨가 주장한 침입 당시 흉기를 소지하지 않았다는 점과 강도 범행의 고의가 없었다는 주장도 받아들이지 않았다.

당시 재판부는 "피고인은 절대적 평온이 지켜져야 할 야간, 피해자들 주거에 흉기를 소지한 채 침입해 범행했다"며 "범행의 중대성과 심각성을 고려해 상응하는 처벌이 불가피하다"고 양형 이유를 밝혔다.

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항소심 재판부는 김씨 측이 신청한 증인의 채택 여부를 검토한 뒤 다음 재판을 이어가기로 했다.

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tokkig@sportschosun.com