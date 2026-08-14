김혜수→신세경 이어 미요시 아야카, '타짜4' 女캐릭터 계보 잇는다

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[스포츠조선 조지영 기자] 범죄 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4', 최국희 감독, 싸이더스 제작)가 일본 라이징 스타 미요시 아야카를 영입, 시리즈의 대미를 장식한다.

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일본 라이징 스타 미요시 아야카가 '타짜4'로 처음 한국 영화에 합류한다. 이로써 미요시 아야카는 1편 '타짜'의 김혜수, 2편 '타짜: 신의 손'의 신세경 등을 이어 타짜 시리즈의 명실상부 강렬한 여성 캐릭터의 계보를 잇게 되었다.

미요시 아야카가 연기한 가네코는 야쿠자 조직을 배후에 둔 일본 기업의 본부장이다. 장태영(변요한)과 박태영(노재원)이 일군 온라인 카지노 사업에 관심을 갖고 투자를 제안하며 일본과 베트남의 거물들이 참여하는 거액의 판을 직접 설계한다. 부드러운 태도 뒤에 서늘한 계산을 감춘 채 판의 흐름을 쥐고 흔드는 인물이다.

공개된 캐릭터 스틸에는 승부가 벌어지는 자리 한복판에서 판 전체를 읽어 내려가는 가네코의 눈빛이 담겼다. 특히 미요시 아야카만이 소화할 수 있는 매혹적이면서도 꼿꼿한 모습이 드러난다. 촬영 현장 스틸에서는 첫 한국 영화 현장에 임한 미요시 아야카의 진중한 표정이 눈길을 끈다.

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최국희 감독은 넷플릭스 시리즈 '아리스 인 보더랜드 시즌2'에서 확인한 미요시 아야카의 이국적인 분위기와 강렬한 존재감에 주목해 캐스팅을 결정했다. 미요시 아야카는 판을 읽어야 하는 가네코의 시선을 완성하기 위해 직접 포커를 익혔고 일본어 대사에 도전한 노재원 곁에서 리딩을 함께하며 어미까지 다듬어 주기도 했다.

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미요시 아야카는 "나를 외국인 배우가 아니라 한 사람의 배우로 대해 줬다. 작품이 끝난 지금 돌이켜보면 도망치고 싶다는 생각이 든 날은 단 하루도 없었다"고 전했다.

허영만 작가의 만화 '타짜'를 영화화한, 시리즈 마지막 편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진줄 알았던 남자, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이게 되는 이야기를 그린 작품이다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연하고 '스플릿' '국가부도의 날' '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡는다. 오는 9월 추석 개봉 예정.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com