[인터뷰②] '킬쇼2' 유현수 "소속사 선배 이동욱, 정 많고 따뜻해…헬스장 유산소 타며 응원"

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'로 강렬한 인상을 남긴 배우 유현수가 6일 스포츠조선을 방문, 매력을 발산하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.6/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유현수가 '이혼보험'에 이어 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에서 호흡을 맞춘 이동욱을 향한 존경심을 표했다.

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유현수는 최근 서울 양천구 스포츠조선 사옥에서 본지와 만나 "이동욱 선배가 헬스장에서도 그렇고 촬영장에서도 항상 제 안부를 물어봐 주셨다"며 "정말 따스우시고 정이 많으신 선배다"라고 했다.

12일 종영한 디즈니+오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'(극본 지호진 이권, 연출 이권)는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안이 살아 돌아온 진만과 함께 바빌론 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈다. 유현수는 섬마을 하남도의 주민 김우진으로 분했다.

유현수는 소속사 식구이자, 연기 선배인 이동욱과 드라마 '이혼보험'에 이어 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에서 만났다. 그는 "동욱 선배와 헬스장을 한 2년 정도 함께 다녔다. 선배는 운동을 진짜 매일 하신다. 제가 일주일에 두 번 정도 갈 때마다, 제 옆자리에서 유산소 운동을 50분 동안 하시면서 안부를 물어봐 주셨다. 최근엔 무슨 촬영을 하고 있는지, 별일은 없는지 저를 챙겨주셨다. '킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 촬영 당시에도 응원 메시지를 보내주셨다. 선배가 제 바이크 액션신을 보시고 '너무 고생 많았다'고 말씀해 주셔서 감사했다"고 인사를 전했다.

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이어 "'킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 첫 대본 리딩날 사투리를 해야 한다는 부담감이 있었다. 그 모습이 선배의 눈에도 보이셨는지 쉬는 시간에 오셔서 '어려운 거 맞으니까, 힘내'라고 말씀해 주셨다. 정말 따스우시고 정이 많으신 선배다. '이혼보험' 지방 촬영 당시에는 배우들끼리 친해질 수 있도록 소고기 회식을 시켜주셔서 원 없이 먹었다"고 감사함을 표했다.

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'로 강렬한 인상을 남긴 배우 유현수가 6일 스포츠조선을 방문, 매력을 발산하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.6/

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이권 감독을 향한 감사한 마음도 잊지 않았다. 유현수는 "감독님께서 항상 뒤에서 챙겨주시는 스타일이다. 제가 불안해하고 걱정을 많이 하고 있을 때, 촬영 중인 제 모습을 찍어서 카카오톡으로 보내주셨다. 이미 1편의 관계성이 있는 상태에서 2편에 제가 투입된 거니까, 현장에서 잘 어우러질 수 있도록 신경을 써주셨다"며 "만약 감독님께서 차기작에 불러주신다면 꼭 열심히 하겠다"고 귀여운 당부 메시지를 남겼다.

또 어떤 배우가 되고 싶은지 묻자, 유현수는 "작품마다 새로운 얼굴로 등장해서 신선함을 드리고 싶다. 인간 유현수로서는 같이 일하는 분들에게 긍정과 활기를 드리는 그런 사람이 되고 싶다. 연기자가 되고 나서 느꼈던 게, 작품은 정말 많은 분들과 협업을 하는 과정이더라. 전체 회의 분위기를 좋게 가져가는 게 중요하고, 한 분 한 분의 노고를 소중하게 여겨야겠단 생각을 했다. 이번에 수조 세트 신을 촬영하면서 정말 한 분 한 분 다 보이더라. 크레인 올려서 촬영하신 촬영팀부터 음향팀, 분장팀까지 다 일사분란하게 움직이시는 모습을 보고 열정을 느꼈고 아름답게 보였다. 저 역시 이러한 현장의 일원이 되는 게 뜻깊다고 생각했다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com