최화정 -94.9%-홍진경 '상폐 위기', 참담한 수익률 공개 "마음 비웠다"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 최화정이 보유 중인 주식의 수익률을 공개하며 솔직한 투자 근황을 털어놨다.

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지난 13일 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 "여자 싱글 삼인방 (+주식 하락)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 홍진경은 최화정을 보자마자 "주식 부자님 아니시냐"라며 장난을 쳤다.

최근 최화정은 홍진경의 유튜브 채널에서 "삼성전자랑 하이닉스 주식 있다. 근데 이번에 아주 최고일 때 처분을 했다"라고 밝힌 뒤 '주식 부자', '주식 고수'로 불렸다.

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이에 최화정은 "'최화정 주식 고수'라고 하더라. 겁이 나더라"고 솔직하게 털어놨고, 홍진경은 "우리가 주식 때문에 마음고생한 거 모르신다"라고 했다. 최화정은 "'인생은 멀리서 보면 희극이고 가까이서 보면 비극이다'라고 했다"라며 웃었다.

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그러던 중 '내년에 상장 폐지되는 회사 많다고 한다'는 말에 최화정은 "우리 것도 상장 폐지 되겠다"라며 놀랐고, 홍진경은 "1순위다. 난 그냥 마음 비웠다"라고 밝혔다.

이때 최화정은 "내가 갖고 있는 주식은 -94.87%다"라며 자신의 또 다른 주식 상황을 공개했다. 이어 "내가 원래 못 판다. 물론 내 욕심 때문에 늘 못 판다. 내가 안 판다. 내가 안 파는 걸로 유명하다"라면서 "이번에 삼전닉스는 세금을 냈어야 돼서 매니저가 '그렇게 안 팔지 말고 세금 내야 되니까 팔자'고 하더라"며 삼성전자와 SK하이닉스 주식을 일부 매도하게 된 이유를 전했다.

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그는 "세금 낼 일이 없었으면 그걸 안 팔았을 거다. 다 판 건 아니다. 삼전닉스를 어떻게 다 파냐"라면서 "나머지는 나도 지금 마이너스다"라고 했다.

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이에 홍진경은 "세금 낼 때 잘 팔았다"라며 "화정이 언니 세금 내려고 판 거였으니까 오해 안 하셨으면 좋겠다"라고 말했다. 그러자 최화정은 "그나마 그게 신의 한 수였다"라며 당시 매도를 결정하게 된 상황을 설명했다.

anjee85@sportschosun.com