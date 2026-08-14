장윤정, '네고왕' 6개월 만 하차.."너무 힘들어 못한다 했는데, 책임감에 버텼다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 장윤정이 '네고왕' 마지막 촬영을 마친 소감을 전하며 남다른 애정을 드러냈다.

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13일 유튜브 채널 '달라스튜디오'에는 "'마지막화'에 6천원 대 병풀대첩 가나요? 장회장님의 라스트 스킨케어 네고"라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 '네고왕'의 마지막 촬영에 나선 장윤정의 모습이 담겼다. 이날 장윤정은 스킨케어 브랜드와 마지막 협상에 나서며 '장회장'다운 거침없는 네고를 이어갔다.

제작진이 "마지막 촬영인데 기분이 어떠시냐"고 묻자 장윤정은 "처음 시작할 때 추웠다. 추운 날씨에 시작했는데 벌써 더운 날이 됐다"며 "시간이 유수와 같다"고 말했다.

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마지막 협상을 마친 장윤정은 그동안 동고동락했던 제작진과 '조직원' 역할로 함께했던 출연자들과 마지막 인사를 나눴다. 한자리에 모인 조직원들을 본 장윤정은 "반갑다. 못 온다더니"라며 반가움을 감추지 못했다.

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'네고왕' MC로 활약했던 시간도 떠올렸다. 장윤정은 "처음에 한두 번 하고 우리 스태프들에게 '나 못 한다. 무르는 게 어떻겠냐'라고 했다"면서 당시의 솔직한 심경을 털어놨다.

이어 "너무 힘들었다. 대표님들 흔들리는 모습 보면 같이 마음이 흔들렸다. 못할 거라 생각했는데, 방송 나가면서 많은 분들이 '같은 편이라 다행이다'라며 저를 응원해주셨다. 책임감이 올라왔다"고 말했다.

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협상 과정에서 느꼈던 부담감과 시청자들의 응원이 장윤정에게 남다른 책임감으로 이어졌다는 설명이다. 단순히 제품의 가격을 깎는 역할을 넘어, 협상 상대인 대표들의 입장까지 헤아리며 마음고생을 했던 장윤정의 인간적인 면모도 엿보였다.

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특히 장윤정은 함께했던 '조직원' 출연자에 대한 미안함과 고마움도 전했다. 그는 "네가 경호원도 아닌데 경호원처럼 다니게 해 미안하다고 했다"면서 "(협상했던 브랜드) 청소기도 못 샀다고 해서 제가 사줬다"고 말해 주변의 박수를 받았다.

끝으로 장윤정은 "안팎으로 다 정이 들었다. 그동안 사랑해주신 분들 감사하다. 그동안 감사했다"고 인사를 건넸다.

한편 '네고왕'은 소비자들의 의견을 모아 기업 대표와 파격적인 할인과 혜택을 협상하는 웹 예능이다. 장윤정은 지난 3월 19일 새 시즌 시작을 알린 유튜브 채널 '달라스튜디오' 웹예능 '네고왕' 새 MC로 발탁되며 8대 '네고왕'에 등극했다.