[공식]빅뱅, 이름 따라 우주로…우주항공청 '1호 홍보대사' 됐다

사진제공=YG엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 빅뱅이 이름처럼 우주로 향한다. 대한민국 우주항공청의 초대 홍보대사로 나서 국가 우주 비전을 알리는 새로운 얼굴이 됐다.

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14일 YG엔터테인먼트에 따르면 빅뱅은 우주항공청 초대 홍보대사로 위촉됐다. 빅뱅은 앞으로 대한민국 우주항공의 미래 비전과 주요 정책을 대중에게 알리고, 우주 강국으로 도약하는 여정에 국민 소통 파트너로 함께한다.

이번 위촉은 2024년 우주항공청 출범 이후 처음으로 선정된 홍보대사라는 점에서 의미를 더한다. 글로벌 무대에서 세대와 국경을 넘어 영향력을 넓혀온 빅뱅이 우주항공에 대한 국민적 관심과 공감대를 높이는 데 힘을 보탤 예정이다.

우주항공청 측은 "국민과 함께 대한민국 우주항공의 새로운 도전을 만들어가기 위해 빅뱅을 홍보대사로 위촉했다"며 "앞으로 빅뱅과 함께 다양한 소통 활동을 통해 우주항공에 대한 국민의 관심과 참여를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

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특히 우주의 탄생을 의미하는 그룹명 '빅뱅'과 이번 만남이 절묘하게 맞아떨어진다. 데뷔 20주년을 맞아 전개하는 월드투어 'BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR <XX : COSMOS>' 역시 우주를 테마로 한다. 지난 20년간 자신들만의 세계를 확장해온 빅뱅의 서사와 대한민국 우주항공의 새로운 여정이 '우주'라는 하나의 키워드로 만난 셈이다.

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빅뱅은 우주항공 주요 프로젝트와 연계한 국민 참여 프로그램 '드림캡슐'에도 함께한다. 국민 누구나 참여할 수 있는 프로그램으로, 빅뱅은 홍보대사로서 국민과 우주를 잇는 소통 창구 역할을 맡는다.

그 시작으로 이날 오전 10시 데뷔 20주년 기념 마이크로 웹사이트를 열고 전 세계 V.I.P(팬덤명)로부터 빅뱅과 함께한 추억과 메시지를 받는다. 팬들이 남긴 메시지는 '아레시보 메시지'에서 착안한 코드 이미지로 변환돼 누리호 5호에 실려 우주로 발사될 예정이다. 팬들의 추억이 지구를 넘어 우주까지 날아가는 셈이다.

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빅뱅은 오는 19일 오후 6시 새 디지털 싱글 'BiiiG'을 발매하고 데뷔 20주년 월드투어 'BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR <XX : COSMOS>'에 돌입한다. 오는 21일부터 23일까지 고양종합운동장 공연을 시작으로 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 전 세계 19개 도시에서 총 33회 공연을 펼친다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com