[공식] 빅뱅, 우주항공청 초대 홍보대사 위촉..우주 향한 대한민국 비전 알린다

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[스포츠조선 정유나 기자] 빅뱅이 대한민국 우주항공청의 초대 홍보대사로 위촉돼 국가 우주 비전을 알리는 새로운 얼굴로 나선다.

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14일 YG엔터테인먼트에 따르면 빅뱅이 우주항공청의 초대 홍보대사로 위촉됐다. 빅뱅은 향후 대한민국 우주항공의 미래 비전과 주요 정책을 대중에게 친근하게 알리고, 우주 강국으로 도약하는 대한민국의 여정을 함께하는 국민 소통 파트너로 활약할 예정이다.

이번 위촉은 지난 2024년 우주항공청 출범 후 최초의 홍보대사 선정이라는 점에서 의미가 남다르다. 독보적인 글로벌 영향력을 바탕으로 세대와 국경을 넘어 세계인과 소통해 온 빅뱅인 만큼, 우주항공에 대한 국민적 관심과 공감대를 넓히는 데 기여할 것으로 기대된다.

우주항공청 측은 "국민과 함께 대한민국 우주항공의 새로운 도전을 만들어가기 위해 빅뱅을 홍보대사로 위촉했다"며 "앞으로 빅뱅과 함께 다양한 소통 활동을 통해 우주항공에 대한 국민의 관심과 참여를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

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우주의 탄생을 뜻하는 그룹명 '빅뱅' 역시 이번 만남에 특별한 상징성을 더한다. 특히 데뷔 20주년을 맞아 전개하는 월드투어 'BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >' 또한 우주를 테마로 하고 있어, 빅뱅이 지난 20년간 쌓아온 서사와 대한민국 우주항공의 새로운 여정이 자연스럽게 맞물리게 됐다.

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빅뱅은 우주항공 주요 프로젝트와 연계한 국민 참여 프로그램 '드림캡슐'에 함께한다. 드림캡슐은 국민 누구나 참여할 수 있는 프로그램이며 빅뱅은 우주항공청 홍보대사로 국민과 우주를 연결하는 소통에 나선다. 그 일환으로 이날 오전 10시 데뷔 20주년 기념 마이크로 웹사이트를 오픈, 전 세계 V.I.P(팬덤명)로부터 빅뱅과의 추억과 메시지를 받는다. 팬들의 메시지는 '아레시보 메시지'에서 착안한 코드 이미지로 변환돼 누리호 5호에 실려 우주로 발사될 예정이다. 이를 통해 팬들에게 특별한 참여 경험을 선사하는 것을 넘어 대한민국의 우주 도전에 대한 국민적 관심과 참여를 확산해 나갈 계획이다.

한편 빅뱅은 오는 19일 오후 6시 새 디지털 싱글 [BiiiG]을 발매하고 데뷔 20주년 월드투어 'BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >'에 돌입한다. 오는 21일부터 23일까지 고양종합운동장 공연을 시작으로 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 전 세계 19개 도시에서 총 33회에 걸친 대장정을 이어간다.

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jyn2011@sportschosun.com