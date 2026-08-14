[공식]지드래곤 생일 맞아 5억 기부…청년 예술가 50인 후원한다

지드래곤. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 빅뱅 지드래곤(G-DRAGON) 측이 생일을 맞아 5억 원을 기부한다.

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14일 저스피스재단과 갤럭시코퍼레이션에 따르면, 양측은 지드래곤의 생일인 오는 18일 서울 갤럭시로봇파크에서 청년 예술가 50인을 후원하는 '저스피스 데이 50(JUSPEACE DAY 50)'을 개최한다.

이번 프로젝트는 저스피스재단 명예이사장을 맡고 있는 지드래곤이 지속적으로 밝혀온 "아티스트들에게 더 많은 기회를 만들고 미래세대를 지원하고 싶다"는 뜻에서 출발했다.

여기에 소속사 갤럭시코퍼레이션도 동참했다. 저스피스재단에 5억 원을 기부하는 것은 물론, 갤럭시로봇파크 내 전시 공간을 제공해 청년 예술가들의 작품이 대중과 만날 수 있도록 지원한다. 아티스트의 사회적 가치 실현에 소속사가 함께 투자하고 실행한다는 점에서 의미를 더한다.

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저스피스재단은 지난해 12월 신진 예술가 발굴 프로젝트 SOP 공모를 시작으로 '루프 플러스(LOOP PLUS) 부산', BAC 아트페어 '저스피스 포커스(JUSPEACE FOCUS)' 등을 통해 신진 작가들을 발굴해왔다.

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이 가운데 최종 선정된 청년 예술가 50인의 작품이 갤럭시코퍼레이션의 5억 원 기부를 기반으로 후원된다. 작품들은 갤럭시로봇파크 곳곳에 상설 전시될 예정이다.

이에 갤럭시로봇파크는 로봇과 AI를 체험하는 미래기술 공간을 넘어, 신진 예술가들의 작품이 지속적으로 대중과 만나는 문화예술 공간으로도 활용될 전망이다.

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'저스피스 데이 50'에서는 관람객들이 마음을 움직인 작가와 작품을 찾아 응원의 메시지를 남기는 '희망의 벽'도 운영된다. 일부 작품은 자선경매를 통해 새로운 소장자를 만나며, 경매 수익은 다시 미래세대 예술가를 위한 공익 활동에 활용될 예정이다.

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오희영 저스피스재단 대표는 "청년 예술가에게 가장 필요한 지원 중 하나는 자신의 작품이 세상과 만날 수 있는 기회를 만드는 것"이라고 밝혔다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com