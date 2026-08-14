[인터뷰③] '킬쇼2' 유현수 "오토바이 면허 취득→경남 사투리 연습, 사명감으로 임해"

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'로 강렬한 인상을 남긴 배우 유현수가 6일 스포츠조선을 방문, 매력을 발산하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.6/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유현수가 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'를 위해 오토바이와 사투리를 배웠다고 전했다.

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유현수는 최근 서울 양천구 스포츠조선 사옥에서 본지와 만나 "섬마을 청년을 연기하기 위해 배와 오토바이, 사투리를 배웠다"라고 했다.

12일 종영한 디즈니+오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'(극본 지호진 이권, 연출 이권)는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안이 살아 돌아온 진만과 함께 바빌론 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈다. 유현수는 섬마을 하남도의 주민 김우진으로 분했다.

유현수는 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 속 김우진을 완벽히 그리기 위해 최선의 노력을 기울였다. 그는 "섬마을 청년을 연기해야 해서 다큐멘터리를 보면서 참고했다. 또 바이크와 배를 운전하는 캐릭터다 보니, 첫 촬영 전 통영에 내려가서 배 운전 조작법도 배웠다. 오토바이 면허도 반드시 취득해야 했는데, 저에게 주어진 시간이 2주밖에 없었다. 통영 내려가기 전에 2주 만에 면허를 따야 했는데, 비 오는 날 시험을 봐서 낙방했다. 통영 내려가는 날은 다가오고 면허는 취득해야 해서 압박감이 들었는데, 어떻게든 해야 한다는 사명감으로 임했다"고 전했다.

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이어 연기하면서 어려웠던 부분에 대해 "사투리를 계속해서 입에 붙이는 게 큰 숙제였다. 사투리도 오토바이와 마찬가지로 2주 정도 시간이 주어져서 잠자는 시간 말고는 계속 사투리 연습을 하면서 통영에 내려갔다. 촬영 끝나고 나서도 사투리 수업을 받았다. 또 부산 사투리가 아니라, 통영 사투리를 요청해 주셨는데, 부산 사투리를 자주 듣다 보니 저도 모르게 부산 사투리를 하게 되더라. 그래서 선생님이 '그건 부산 사투리다. 경남 사투리를 하셔야 한다'고 말씀하셨다"며 "사투리 연습은 대본 리딩 때부터 많은 선배들의 도움을 받았다"고 전했다.

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사투리 연기에 대한 자신감이 붙었는지 묻자, 유현수는 "만약 작품 제의가 들어온다면, 그때도 열심히 최선을 다해야 할 것 같다"며 "아직 익숙해진 수준은 아니다"라고 겸손하게 답했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com