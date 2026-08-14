"눈알까지 시술?" 채정안, 도 넘은 성형 루머에 “컬러 렌즈X, 탄수화물의 힘”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 채정안이 최근 온라인에서 제기된 성형 및 시술 관련 의혹에 대해 특유의 유머를 섞어 직접 해명했다.

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지난 13일 채널 '채정안TV'에는 '커프 19년 후ㅣ청순 으른미 한유주가 돌아왔다 2026.ver 메이크업 싹 다 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 제작진은 채정안의 달라진 외모를 언급하며 "그거 많이 물어봤다. 메이크업이냐 시술이냐, 모든 게 다 조화롭다더라"라고 말했다. 이어 "눈알도 시술한 것 아니냐는 질문까지 있었다"며 "눈이 갑자기 초롱초롱해졌다"는 반응이 많았다고 전했다.

이에 메이크업 담당 스태프는 "유일하게 수술이 안 되는 게 눈알로 알고 있는데, 이걸 어떻게 수술했다고 하냐. 화면에 되게 맑게 나왔나보다"라며 어이없다는 듯 웃었다.

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채정안 역시 당시 모습을 떠올리며 "그때 컬러 렌즈도 안 꼈다. 그날은 일반 렌즈를 꼈다. 나는 눈이 너무 나빠서 일회용 렌즈를 낀다"라고 말했다.

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이어 자신의 눈빛이 유독 맑고 총명해 보였다는 반응에 대해서는 "아마 탄수화물을 막 먹은 직후였을 거다"라고 농담을 던져 웃음을 안겼다.

tokkig@sportschosun.com