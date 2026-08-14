김하온, 과즙세연과 생일파티 하더니 "BJ에 별풍 쏜 적 있다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 김하온이 과거 불거졌던 '별풍 논란'을 직접 언급하며 솔직한 입담을 뽐냈다.

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13일 유튜브 채널 '입만열면'에는 '고등래퍼 1위, 쇼미 1위 상금으로 뭐했냐면요 | EP.27 김하온 | 트루만쇼'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김하온은 거짓말탐지기를 활용한 질문에 답하며 자신의 인터넷 방송 시청 및 후원 경험을 털어놨다.

이용진은 김하온에게 "스트라이크로 물어보겠다"며 "별풍을 쏜 적 있냐"고 물었다. '별풍'은 '별풍선'의 줄임말로, 아프리카TV(현 SOOP)에서 시청자가 스트리머에게 선물하는 유료 후원용 가상 화폐를 뜻한다.

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질문을 받은 김하온은 고민도 없이 "있다"고 솔직하게 답했다. 이후 거짓말탐지기 결과가 '진실'로 나오자 현장에는 웃음이 터졌다.

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이용진은 다시 "인터넷 방송을 보시냐. 후원도 하시냐"고 물었고, 김하온은 "그렇다"고 인정했다.

이어 구체적인 후원 내역까지 공개했다. 김하온은 "감스트 형 관제탑 댄스 보려고 별풍선 100개 쏜 적 있다"고 밝혔다. 이에 이용진은 "아, 그때도 한 번"이라고 반응하며 김하온의 별풍선 후원 사실을 재차 짚었다.

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앞서 김하온은 과거 BJ 과즙세연과의 열애설로도 화제를 모았다. 지난 2024년 과즙세연이 서울의 한 호텔에서 연 자신의 생일파티 현장을 공개하는 과정에서 김하온과 함께 찍은 사진을 공개했다가 삭제하면서 두 사람의 관계를 두고 추측이 이어졌다. 당시 열애설이 불거지자 김하온 측은 "사실이 아니다"라고 부인했다.

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한편 김하온은 Mnet '고등래퍼2'에서 우승하며 이름을 알렸다. 이후 '쇼미더머니' 시리즈 등 다양한 음악 활동을 통해 자신만의 색깔을 보여주며 래퍼로서 입지를 다져왔다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com