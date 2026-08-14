엄지원, 철심 18개 박은 다리로 PT...눈물 겨운 재활 의지

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 엄지원이 지난 2월 다리에 철심 18개를 박는 큰 수술을 받았음에도 차기 액션 영화를 위해 PT를 받는 모습으로 눈길을 끌었다.

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지난 13일 유튜브 채널 '엄지원 Umjeewon'에는 "내돈내산으로 10년 넘게 받는 여배우 관리"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 PT를 받기 위해 헬스장을 찾은 엄지원은 "살이 많이 쪘다. 2월에 다친 뒤 유산소들을 전혀 못하고 재활만 해서 군살들이 엄청 많이 붙었다"라고 말했다.

앞서 엄지원은 지난 2월 일본 여행 중 빙판길에서 미끄러져 발목의 큰 뼈가 산산조각 나고 작은 뼈까지 함께 부러지는 큰 부상을 당했다. 사고 직후 한국으로 급히 귀국한 그는 다리에 철심 18개를 삽입하는 대수술을 거쳐 현재까지 재활을 이어오고 있다.

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엄지원은 "운동은 원래 관리 중 가장 열심히 한다"라면서 "(차기작)또 액션 영화를 찍어야 돼서 재활 외에도 기본적인 근력들이 좀 받쳐줘야 할 것 같아서 요즘 가장 자주하는 관리는 PT와 재활이다"라고 설명했다.

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이후 본격 운동을 시작, 엄지원은 아직 완전히 회복되지 않은 다리로도 자세를 꼼꼼히 잡아가며 하체 근력 강화 운동을 소화했다. 쉽지 않은 동작이 이어졌지만 끝까지 집중력을 잃지 않는 모습으로 감탄을 자아냈다.

강도 높은 운동이 계속되자 엄지원은 "운동은 힘들지만 인생이 더 힘들다"며 웃어 보였고, 다시 운동에 몰입하며 재활과 차기작을 향한 의지를 드러냈다.

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anjee85@sportschosun.com